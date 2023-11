O inițiativă din Cehia numită "Cadou pentru Putin" strânge bani pentru a trimite arme și muniție Ucrainei

Inițiativa "Cadou pentru Putin", un proiect de strângere de fonduri din Cehia, a adunat circa 27.5 milioane de dolari, de la aproape 200.000 de mii de donatori, pentru achiziționarea unui tanc, a unui lansator de rachete, a unui sistem de deminare, dar și a mai multor drone și muniții. Acum, proiectul vizează cumpărarea un elicopter Black Hawk, pe fondul temerilor legate de dezangajarea Occidentului faţă de Kiev, relatează miercuri AFP. Site-ul, care funcționează în 6 limbi, a devenit foarte popular deoarece vinde tricouri, dar și alte obiecte care îl ironizează pe Vladimir Putin.



Donatorii străini au furnizat 8% din sumele strânse. Tradus în şase limbi, site-ul ceh vinde, de asemenea, tricouri care îl ironizează pe preşedintele rus Vladimir Putin şi alte cadouri pentru a-i stimula pe donatori.



Condus de un fost redactor şef din televiziune, Martin Ondracek, proiectul vizează acum strângerea de fonduri pentru achiziţionarea unui elicopter Black Hawk, în valoare estimată de 4 milioane de dolari (3,6 milioane de euro).

"Cadou pentru Putin la aniversarea celor 70 de ani". FOTO: Twitter Gift for Putin

"Vrem să spunem lumii că Ucraina are nevoie de aceste lucruri", dar şi "să exercităm presiune", a declarat Ondracek, în vârstă de 53 de ani, pentru AFP.



Potrivit acestuia, livrările către Kiev, făcute posibile prin aceste donaţii, au avut un efect de undă asupra unor guverne occidentale.



La trei luni după ce proiectul a finanţat un tanc pentru Ucraina, guvernele olandez şi danez au semnat un acord pentru a cumpăra zeci de vehicule blindate din Republica Cehă pentru a le furniza Kievului, a spus el.



"Acelaşi lucru s-a întâmplat după ce am trimis un sistem anti-drone. Şi ştim că armata americană are mii de Black Hawks", a mai precizat Ondracek.

Occidentul a început să obosească

Guvernul ceh, la rândul său, a oferit Ucrainei un ajutor umanitar şi militar semnificativ şi a primit aproximativ o jumătate de milion de refugiaţi ucraineni.



Dar acest sprijin este în scădere, iar Ondracek se teme că ţările din Europa de Vest vor obosi să sprijine Kievul şi efortul său de război.



"Ucraina este prea departe pentru ei şi nu au o experienţă istorică teribilă cu Rusia", a spus el.



Site-ul subliniază că nu este acelaşi lucru în fosta Cehoslovacie, care a fost condusă din 1948 până în 1989 de comunişti sub controlul Moscovei, suprimând orice disidenţă.

Care este donația minimă

Donaţia minimă este de 1968 de coroane (80 de euro), o referire la represiunea sovietică asupra mişcării liberale Primăvara de la Praga din 1968.



''Cadou pentru Putin'' este rezultatul unei campanii de crowdfunding conduse de ambasada Ucrainei la Praga, care a avut un succes fulminant, strângând aproape 2,3 milioane de euro la lansarea invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022.



"Aceşti bani au fost folosiţi pentru a cumpăra patru camioane pline cu lansatoare de rachete pentru Ucraina, la trei zile după începerea războiului", a spus Ondracek.



Ritmul donaţiilor a încetinit de atunci. După primele trei zile de colectare pentru Black Hawk, suma strânsă este de aproximativ 366.000 de euro.



"Atmosfera din societate s-a schimbat într-un an, banii vin mai încet", spune Ondracek, care speră să strângă suma necesară în 150 de zile.



Printre proiectele sale de viitor se numără construirea unei fabrici de drone, pentru a contracara avantajul armatei ruse asupra forţelor ucrainene la acest capitol.



Ondracek, care găzduieşte o familie ucraineană în a doua sa casă de la începutul războiului, a vizitat Ucraina de mai multe ori. "Aştept cu nerăbdare să mă întorc la sfârşitul războiului, cu soţia mea, pentru o vacanţă lungă", spune el.

Editor : Andreea Smerea