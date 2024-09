O pensionară a plătit din greșeală 2.700 de lire pentru biletele la concertul Oasis: „Nu știu cum s-a întâmplat. Este devastator”

O femeie în vârstă de 79 de ani care încerca să îi facă nepoatei o surpriză cu bilete la concertul Oasis de pe Wembley a descoperit că a plătit din greșeală 2.700 de lire sterline, după ce a făcut o greșeală online, arată BBC.

Elizabeth Buxton din Houghton Regis, Bedfordshire, a crezut că a cumpărat două bilete la 90 de lire sterline fiecare de pe piața online Gigsberg.

Gigsberg, care nu este unul dintre site-urile oficiale de revânzare pentru concertele din 2025 ale formației, a declarat că „toate prețurile au fost afișate în mod clar în momentul efectuării comenzii” și că doamna Buxton a cumpărat două bilete la prețul de 1.100 de lire sterline fiecare, plus taxe.

„Nepoata mea a luat-o razna”

Oasis au declarat că „singurele platforme oficiale de revânzare” sunt Twickets și Ticketmaster fan-to-fan, iar biletele achiziționate în altă parte vor fi „anulate”.

Doamna Buxton își folosea telefonul mobil pentru a căuta bilete pe Ticketmaster pe 2 septembrie, când a apărut un link către Gigsberg care anunța același eveniment.

„Am intrat pe Ticketmaster ani de zile, a, intrat de exemplu să o caut pe Adele - nu sunt nepricepută. Am dat click pe pagina Gigsberg și am comandat două bilete și mi-am dat detaliile bancare. A doua zi, m-am uitat pe telefon și am văzut că 2.700 de lire sterline erau în așteptare din contul meu bancar. Nu știu cum s-a întâmplat. Este de fapt devastator, să mă îndatorez pentru o asemenea sumă de bani”, a declarat bătrâna.

Doamna Buxton și soțul ei, Thomas, în vârstă de 81 de ani, beneficiază amândoi de pensie de stat și a spus că nu aveau cum să își permită să cheltuiască atâția bani.

Ea a spus că nepoata ei a „încercat să rezolve problema” cu compania, dar la început au „refuzat în alb să dea o rambursare”.

„Nepoata mea a luat-o razna. A spus: «Nan, știu că te-ai gândit la mine, dar nu ar fi trebuit să faci asta»”, a declarat pensionara.

Un purtător de cuvânt al Gigsberg a declarat că a fost o „piață secundară de bilete” și, prin urmare, „biletele au fost achiziționate de la o persoană privată”, ceea ce înseamnă că nu au putut fi anulate.

„După cum se menționează în termenii și condițiile noastre, toate vânzările de pe site-ul nostru sunt finale, o rambursare nu va fi emisă decât dacă evenimentul este anulat sau vânzătorul nu reușește să furnizeze biletele cumpărate de cumpărător înainte de începerea evenimentului.”

Cu toate acestea, Gigsberg - după ce a fost contactat de BBC - a informat-o pe doamna Buxton că „managementul nostru a făcut o excepție și vă vom rambursa integral”.

1 milion de oameni la coadă în câteva minute

Săptămâna trecută, utilizatorii care au încercat să acceseze cele trei site-uri web care vând bilete pentru

concertele Oasis din Regatul Unit au semnalat probleme chiar înainte ca acestea să fie puse în vânzare, relatează BBC. Spre exemplu, pentru concertele din iulie și august, de anul viitor, de la Londra, un milion de persoane s-au înscris în coada online în doar câteva minute.

Unii utilizatori din Irlanda au raportat, de asemenea, probleme de accesare a unuia dintre site-urile care vinde bilete, în timp ce alții au afirmat că se află în urma a peste 500.000 de alți fani care încearcă să obțină un bilet.

Site-urile au făcut apel la răbdare din partea fanilor, postând mesaje de genul: „Așa cum era de așteptat, Oasis este incredibil de popular. Procesăm comenzile cât mai repede posibil, așa că vă rugăm să vă păstrați locul la coadă.”

