Pașaport diplomatic. „Un stat de drept funcţional este esenţial pentru bunul mers al continentului”

„Chiar dacă ai un stat de drept puternic şi o justiţie clară şi independentă, trebuie să te asiguri că mentalitatea conform căreia corupţia este inacceptabilă ajunge la toate nivelurile societăţii, indiferent că este administraţia publică sau sunt companii private”. Declaraţia a fost făcută de ministrul de externe al Norvegiei, într-un interviu pe care îl puteți urmări sâmbătă seară, după film, la emisiunea Paşaport diplomatic.

Cristina Cileacu: În ţara dumneavoastră aproape că nu există corupţie şi este foarte greu să apară ceva legat de acest subiect. Cum a reuşit Norvegia să scape de corupţie?

Ine Eriksen Soreide: Cred că este o combinaţie de factori, nicio societate nu este imună la corupţie, trebuie să lucrăm cu acest lucru non-stop, trebuie să ai legi şi regulamente, trebuie să lucrezi şi la mentalitate, trebuie să impui toleranţă zero pentru companiile care lucrează în străinătate, nici acestea nu pot fi implicate în niciun fel de corupţie şi de asemenea, pedepsele pentru corupţie trebuie să fie foarte grele. Din perspectiva noastră este ceva la care am lucrat şi la care vom continua să lucrăm pentru mult timp de acum înainte, pentru că vor fi mereu factori de vulnerabilitate în sistem, chiar dacă ai un stat de drept puternic, chiar dacă ai o justiţie clară şi independentă, ceea ce este evident foarte important, chiar să ai o justiţie independentă, dar trebuie să te asiguri că mentalitatea conform căreia corupţia este inacceptabilă chiar ajunge la toate nivelurile societăţii, indiferent că este administraţia publică sau companiile mai mari, cred că am avut destul de mult succes în această privinţă, dar din nou, un sistem nu este niciodată imun şi trebuie lucrat încontinuu la asta, aşa cum trebuie să ai şi instituţii imparţiale funcţionale, ca să fie un cadru de lucru complet pentru aceste lucruri.

Interviul integral pe care ministrul de externe al Norvegiei, Ine Eriksen Soreide, l-a acordat pentru Digi24, poate fi urmărit sâmbătă seară, după film, la emisiunea Paşaport diplomatic.

