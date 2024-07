Poliţia din West Yorkshire a făcut cinci arestări în urma violențelor de joi seară din Leeds, unde o mulțime furioasă a incendiat mai multe vehicule, după ce autoritățile au încercat să ia copiii unei familii de români.

Violenţele au izbucnit joi seară, în zona Harehills din Leeds, videoclipuri şocante aratând o maşină de poliţie răsturnată şi un autobuz cu etaj aprins.

Poliţia a spus că revolta a izbucnit în timp ce poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în urma informaţiilor privind ostilitatea întâmpinată de asistenţii sociali care trebuiau să rezolve o problemă de protecţie a copilului.

Mai multe persoane, printre care şi români, au distrus şi răsturnat o maşină de poliţie şi au dat foc unui autobuz. Incidentele au fost declanşate de tentativa de preluare în grija statului a copiilor unei familii de români, după ce unul dintre copii a ajuns la spital cu o lovitură la cap, iar medicii au alertat autorităţile.

În timp ce copiii au fost mutaţi într-un loc sigur în jurul orei 17.00, mulţimile s-au adunat şi situaţia a escaladat, cu obiecte aruncate în poliţie.

Pe măsură ce dezordinea a escaladat, adjunctul şefului poliţiei Pat Twiggs a spus că poliţiştii au fost forţaţi să se retragă, deoarece a devenit „evident că poliţia este singura lor ţintă”.

Decizia a fost criticată, inclusiv din partea consilierului local al Partidului Verzilor Mothin Ali, care a lucrat pentru a reduce violenţa.

Poliția s-a retras

Până acum au fost confirmate cinci arestări, dar sunt aşteptate mai multe, scrie News.ro, preluând The Independent.

„Pe măsură ce tulburările au escaladat, au fost cauzate daune unor vehicule şi s-au produs mai multe incendii. Am evaluat în permanenţă situaţia şi am luat decizia de a desfăşura poliţişti specializaţi în ordinea publică, care apoi au intrat sub un baraj de cărămizi şi proiectile dintr-un grup mare”, a spus Twiggs.

S-a luat atunci decizia retragerii temporare a poliţiştilor pentru a calma tensiunile. El a adăugat: „De-a lungul nopţii au fost efectuate mai multe arestări în legătură cu tulburările şi vor fi făcute şi alte arestări în următoarele zile”.

Videoclipurile postate pe reţelele de socializare au arătat că o maşină de poliţie a fost răsturnată – înainte de a fi atacată de oameni care mânuiau un scuter, un cărucior şi o bicicletă – şi un autobuz cu etaj fiind incendiat în timp ce mai multe incendii au fost declanşate de-a lungul străzii.

Vineri dimineaţă, patru ofiţeri au păzit locul în jurul unui autobuz incendiat, în timp ce locuitorii s-au adunat pentru a vedea pagubele.

Un grup de oameni despre care se credea că ar fi legat de incidentul iniţial stăteau pe un petic de iarbă din apropiere.

Critici pentru poliție

Consilierul Partidului Verzilor pentru Gipton şi Harehills, Ali, a descris scenele drept „haos absolut” şi a cerut comunităţii să rămână calmă şi unită după incident. Ali a spus că echipa locală de poliţie de cartier a fost „absolut fantastică” şi şi-a propus să evite escaladarea situaţiei, dar că a fost o decizie greşită ca poliţiştii să se retragă în timpul primului incident.

El a spus că poliţia nu avea numărul sau echipamentul necesar în timpul tulburării şi a spus că ar trebui făcute arestări.

Făcând apel la calm în dimineaţa de după violenţă, el a spus pentru The Independent: „Poliţia nu era prin preajmă. Nu vreau să-i critic, dar au părăsit scena şi au încercat să revină şi să stabilească controlul, dar au fost goniţi cu cărămizi şi sticle”.

„Nu aveau scuturi şi nici căşti. Eu şi alţi câţiva am încercat să formăm un scut uman. Am stat în faţa cărămizilor şi sticlelor şi am încercat să oferim poliţiei o modalitate de a se retrage.”

Despre arestări, el a spus că, în timp ce unii oameni erau „legitim supăraţi”, alţii „doreau să provoace necazuri”.

El a spus agenţiei de presă PA: „Mânia legitimă este potrivită, dar atacarea unui autobuz cu oameni nevinovaţi nu este”.

„Scuză pentru a ataca poliţia”

Un localnic care a asistat la revoltă a spus că a părăsit casa lui la ora 19, doar pentru a vedea oameni aruncând cărămizi şi pietre într-o dubă de poliţie. Paul, care nu a vrut să-şi dea numele de familie, a spus că este îngrijorat că ar putea exista alte tulburări, deoarece „tensiunea este încă acolo”.

„Nu-mi place ca copiii mei să fie în preajmă. Pur şi simplu nu este corect. Cel mai şocant lucru a fost când autobuzul a fost incendiat. A fost o bubuitură şi toată lumea a fugit”, a spus el.

First Bus a confirmat că unul dintre vehiculele sale a fost incendiat, altul fiind prins în haos.

Vehiculele erau fără pasageri, iar şoferii nu au fost răniţi.

O altă înregistrare a arătat un frigider mare aruncat pe foc în timp ce mulţimile aplaudau şi se auzeau sirene în fundal.

Paul a adăugat: „A fost doar acel incident şi apoi cred că toată lumea a participat. Nu cred că a fost un singur om, cred că toată lumea a crezut că este o scuză pentru a ataca poliţia.”

Politicienii au condamnat violenţa, premierul Keir Starmer descriind-o drept o tulburare „şocantă şi ruşinoasă” care „nu își are locul în societatea noastră”.

Ministrul de Interne, Yvette Cooper, a declarat că poliţia are sprijinul ei pe deplin pentru „a lua cele mai puternice măsuri posibile” împotriva revoltaţilor.

Ea a spus într-o declaraţie: „Scenele de criminalitate şi dezordine din Leeds de noaptea trecută au fost ruşinoase, inclusiv atacuri asupra vehiculelor de poliţie şi transportului public şi vor fi fost foarte supărătoare pentru locuitorii locali”.

Poliţia din West Yorkshire a căutat să descurajeze locuitorii să speculeze cu privire la cauza tulburării, despre care crede că a fost instigată „de o minoritate criminală cu intenţia de a perturba relaţiile cu comunitatea”.

