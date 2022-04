Reportaj BBC: Bătălia din estul Ucrainei este de așteptat să fie sângeroasă și decisivă

Oamenii din estul Ucrainei știu că rușii sunt pe cale să-și intensifice ofensiva în Donbas. Chiar și câinii de pe străzi par să știe, și pot fi auziți lătrând ori de câte ori se aud exploziile proiectilelor de artilerie în depărtare, scrie BBC.

Sute de mii de oameni au fugit din Donbas în vestul Ucrainei, unde se află mai în siguranță. În ultimele zile, coloane mari de vehicule rusești au fost observate prin satelit - de această dată îndreptându-se spre est.

Aici, în Donbas, am văzut și semne că Ucraina aduce mai multe echipamente militare, inclusiv vehicule blindate și sisteme de apărare antiaeriană cu rază mai lungă de acțiune. Însă nu se compară cu cele mobilizate de Rusia.

Cu toate acestea, este posibil ca armata ucraineană să fie mai eficientă din punct de vedere tactic, pentru că pur și simplu are mai puține forțe și echipamente, și se deplasează mai ușor în teren.

Mulți cred că următoarea fază a războiului din estul Ucrainei ar putea decide soarta acestui conflict și, de asemenea, se așteaptă să fie un episod sângeros.

La cererea noastră, militarii ucraineni ne-au arătat una dintre liniile lor de artilerie care bombardează deja pozițiile rusești. Singura modalitate de a ajunge acolo era să călătorești într-un vehicul blindat peste câmpuri. O mare parte din războiul de aici se va duce pe teren deschis. Trupele ucrainene vor profita și de faptul că deja au săpat și amenajat amplasamente defensive.

Am căutat atenți orice semn de aeronave rusești în zonă, dar Ucraina are încă apărare antiaeriană. Am văzut un vehicul echipat cu radar și rachete, precum și tunuri antiaeriene, pe care ni s-a cerut să nu le filmăm.

Militarii ucraineni au la dispoziție mai multe sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv rachete sol-aer Stinger cu rază scurtă de acțiune, furnizate de Occident. Erau scoase din cutii și pregătite pentru a fi folosite imediat, dacă apar drone sau alte aparate de zbor rusești.

Astfel de arme au avut un impact semnificativ în acest război, iar Rusia, care pare că poate avea un avantaj, încă nu deține controlul aerian total.

Rusia nu are control aerian total

Artileria Ucrainei s-a dovedit eficientă până acum. Nu am văzut linii lungi de artilerie, ci mici unități mobile, gata să se miște în orice moment. În timp ce rușii au o armată mai mare, greoaie, forțele Ucrainei se bazează pe defensiva și mobilitatea bine pregătite.

Volodimir, un soldat ucrainean, mi-a spus că trebuie să-și schimbe poziția în mod regulat, pentru a nu fi vizat de atacul invadatorilor.

„Dacă rămânem într-o singură poziție mai mult de câteva zile, atunci devenim țintă”, a spus el. El a subliniat, de asemenea, o altă diferență cheie: artileria Ucrainei se canalizează pe pozițiile militarilor ruși, în timp ce artileria rusă vizează mai mult ținte civile din orașe.

„Trag în orașele noastre, pentru că vor ca oamenii să intre în panică. Vor ca oamenii noștri să renunțe”, a spus el.

Rusia va încerca să facă progrese semnificative, dar Ucraina se bazează pe apărarea antiaeriană și artileria eficiente. Ambele părți au avut, până acum, niveluri similare de forțe în regiune - în jur de 30-40.000 de militari.

Dar oficialii occidentali spun că Rusia dorește să-și dubleze sau chiar să-și tripleze numărul militarilor în regiune, însă asta ar putea dura mult timp, deoarece în prezent Rusia își reface unitățile. Unele estimări sugerează că Moscova și-a pierdut 20% din puterea sa de luptă, de la începutul acestui război.

În est, Ucraina are unele dintre cele mai bune și mai călite trupe ale sale. În Donbas, militarii se luptă de opt ani cu separatiștii susținuți de ruși. Sunt bine poziționați, folosesc tranșee fortificate și au poziții defensive bine conturate. Unele dintre trupe pot părea obosite, dar moralul pare să fie ridicat.

Ucrainenii primesc, de asemenea, informații în timp real despre mișcările militare ale Rusiei de la aliații lor occidentali, în special de la Statele Unite, au declarat surse pentru BBC.

Rusia are încă un avantaj numeric - alte zeci de mii de trupe fiind redistribuite după ofensiva eșuată din jurul capitalei Kiev. De asemenea, Rusia luptă acum pe mai puține fronturi și liniile sale de aprovizionare nu vor fi atât de lungi.

„P oporul Ucrainei va trebui să stabilească ce face cu oamenii care au ajutat ocupanții ruși”

Ucraina are, însă, o altă problemă cu care se confruntă - inamicul infiltrat în spatele frontului. În orașul Kramatorsk am plecat alături de o patrulă de poliție în căutarea sabotorilor ruși.

Există mai mult sentiment pro-rus aici, decât în alte părți ale Ucrainei. Poliția oprește și verifică trecătorii, încercând să identifice potențiali sabotori ruși ori persoane care colaborează cu aceștia. De aceea patrulele cercetează minuțios telefoanele mobile, polițiștii fiind îngrijorați că unii localnici transmit informații și fotografii ale pozițiilor defensive ucrainene.

Șeful poliției locale, colonelul Alexander Malish, a declarat că persoanele suspecte sunt arestate și predate serviciilor de informații.

„Nu înțeleg ce e în capul lor... poate este propagandă rusă? Cred că, după război, poporul Ucrainei va trebui să stabilească ce face cu oamenii care au ajutat ocupanții ruși”. Colonelul a spus că asta face parte din războiul hibrid al Rusiei.

Mai multe orașe din estul Ucrainei au fost vizate de atacuri aeriene rusești, artilerie și rachete. Într-un cimitir din Kramatorsk - unde peste 50 de oameni au fost uciși într-un atac rusesc asupra unei gări săptămâna trecută - sunt deja săpate morminte proaspete.

Am urmărit de la distanță slujba de înmormântare a unei victime ucrainene.

Alexander Tislenko avea 34 de ani când a fost ucis în prima linie, luptând pentru forțele speciale ucrainene. Tot ce știe mama lui, Tatiana, este că poziția lui a fost vizată de rachete rusești Grad.

Tatiana ținea o fotografie a lui Alexandru deasupra sicriului său, acoperit cu un steag ucrainean. Nu se putea opri din plâns. Alexander a fost singurul ei copil.

Mai târziu, Tatiana mi-a spus: „Fiul nostru și-a dedicat viața patriei sale, Ucraina. Sunt atât de mândră de el, dar este o pierdere atât de mare. Este o pierdere pe care nu o pot uita cât trăiesc. Îl blestem pe Putin”.

În următoarele săptămâni, după luptele de aici, din estul Ucrainei, vor fi mult mai multe mame îndurerate, atât din Ucraina, cât și din Rusia. Această fază a războiului va fi dificilă pentru ambele părți. Sunt așteptate pierderi semnificative.

