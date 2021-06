La prima vedere, noua porțiune de autostradă construită lângă orașul spaniol Valencia arată ca oricare alta. Proiectul ascunde însă una dintre cele mai inedite soluții ale momentului în materie de construcții în infrastructură. Folosind o nouă tehnologie, constructorul folosește cenușă de hârtie în locul cimentului care ar intra în mod normal în construcția drumului.

"În construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru asta, de obicei folosim ciment. Această cenușă de hârtie nu doar că arată ca cimentul, ci îndeplinește toate cerințele tehnice ale cimentului, și este și mai ecologic", a explicat pentru Euronews Juan Jose Cepria Pamplona, manager de proiect al companiei care construiește autostrada.

Compania consideră că utilizarea cenușii de hârtie îi va permite să-și reducă semnificativ amprenta de carbon.

"Impactul proiectului este enorm. Am calculat că putem elimina 65-75% din emisiile de CO2 asociate. Și am putea economisi până la 18.000 de tone de ciment pe an", a spus Juan Jose.

Spectaculoasa autostradă din Spania. Constructorul a renunțat la ciment. Captură video Euronews Deschide galeria foto

Beneficiul nu constă însă doar în reducerea emisiilor de carbon. Prin utilizarea cenușii de hârtie - adică deșeuri de hârtie și celuloză arse care nu mai pot fi reciclate - compania transformă gunoiul, care cel mai probabil ar ajunge în depozitul de deșeuri, într-o resursă.

Autostrada din La Font de la Figuera este unul dintre cele trei proiecte pilot în care se folosește această nouă tehnologie.

"Intenția noastră este să extindem și să extindem utilizarea [cenușii de hârtie] la nivel național și în cele din urmă să o reproducem la nivel internațional", a spus managerul de proiect.

Compania care construiește autostrada este membru al proiectului paperChain. Inițiativa își propune să valorifice deșeurile generate de industria de hârtie și celuloză din Europa.

Johan Elvnert, secretar general al Platformei tehnologice a sectorului forestier, spune că industria hârtiei și celulozei din Europa găsește noi modalități de valorificare a acestui produs secundar.

"Noile tehnologii fac posibilă refolosirea și reciclarea. Un exemplu bun este proiectul PaperChain, dar vedem acest tip de evoluții pentru orice, textile, ambalaje, chiar și nemetalice și chiar hrană pentru pești din apa de tratare a fabricilor de celuloză. Deci, cel mai bine este să nu te gândești la asta ca la deșeuri, ci ca la o resursă. Pentru a ajunge la o economie circulară cu deșeuri zero, trebuie să lucrăm împreună de-a lungul întregului lanț valoric. Țintele UE pentru 2050 sunt într-adevăr foarte ambițioase.

În lanțul valoric bazat pe pădure, am analizat cum să ajungem la o societate circulară cu deșeuri zero și vom lucra din greu pentru ca această agendă să devină realitate, dar sprijinul din partea Uniunii Europene este crucial", a subliniat Johan Elvnert.

Editor : Georgiana Marina