Un fotbalist italian a supraviețuit căderii de 30 de metri de pe viaductul din Genova

Fotbalistul italian Davide Capello a devăluit că a supraviețuit unei căderi de 30 de metri în timpul prăbușirii unei porțiuni din viaductul Morandi, din Genova. Un alt fotbalist a trecut cu doar 10 minute înainte ca tragedia să aibă loc.

Viaductul din Genova s-a prăbușit marți în timpul unei furtuni violente, producând moartea a cel puțin 38 de persoane, printre care și doi români. Autoritățile se tem că multe persoane încă sunt prinse sub dărâmături.

Davide Capello, fost portar profesionist la Cagliari și la Italia U-20, se afla cu mașina pe podul Morandi când tragedia a avut loc.

În vârstă de 33 de ani și retras din fotbalul profesionist (în prezent joacă la echipa de amatori Legino), Davide Capello a descris prin ce a trecut.

„Am căzut odată cu podul, nu știu ce m-a salvat. Am auzit un zgomot înfundat, am văzut drumul cum se ducea în jos și eu împreună cu el. Eram conștient și imediat am sunat la pompieri, apoi familia. A fost șocant, e un miracol”, a declarat Capello, pe patul de spital, pentru ziarul La Repubblica.

Un alt fotbalist a povestit că a trecut pe acolo cu doar 10 minute înainte ca viaductul să se prăbușească. Domenico Criscito, căpitanul lui Genoa, a scris într-un mesaj pe rețelele de socializare că se afla cu familia în mașină.

„Scriu acest mesaj pentru toți cei care îmi scriu, făcându-și griji pentru mine și familia mea. Suntem toți bine, chiar dacă am trecut pe acel pod cu exact 10 minute înainte de prăbușire. Sunt alături de toate familiile victimelor. Nu e posibil ca un pod al unei autostrăzi să se prăbușească în acest fel! NU E POSIBIL! Trebuie să facem ceva pentru această țară, oamenii fug de astfel de lucruri. Avem nevoie de securitate, avem nevoie ca cineva să facă ceva. E dezgustător”, a scris fundașul de 31 de ani.

Etichete:

,

,

,

,