Uniunea Europeană protestează vehement față de planul de pace Trump-Putin: „Ucrainenii şi europenii trebuie să fie implicaţi”

Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, opinie susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre, relatează Reuters.

"Ceea ce noi, ca europeni, am susţinut mereu este o pace echitabilă şi de lungă durată şi salutăm orice eforturi pentru a realiza acest lucru. Bineînţeles, pentru ca orice plan să funcţioneze, trebuie ca ucrainenii şi europenii să fie implicaţi, este foarte clar", le-a spus Kallas jurnaliştilor la sosirea reuniunea miniştrilor de externe de la Bruxelles.

Ea a reacţionat astfel la un nou plan de pace american care prevede ca Kievul să accepte în special să cedeze teritorii şi să-şi reducă armata la jumătate.

"Pacea nu poate fi o capitulare", a declarat la rândul său ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot la sosirea la Bruxelles.

"Ucrainenii vor refuza mereu orice formă de capitulare", a adăugat el, reamintind că europenii apără principiul unei păci "juste" şi "durabile".

"Noi vrem o pace durabilă care să fie însoţită de garanţii necesare pentru a preveni orice nouă agresiune de către Rusia lui Vladimir Putin", a subliniat Barrot.

Europa salută eforturile de pace în Ucraina, dar se aşteaptă să fie consultată asupra lor, a declarat joi şi ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski, adăugând că Ucrainei nu ar trebui să i se limiteze capacitatea de a se apăra.

"Salutăm eforturile de pace, dar, bineînţeles, securitatea Europei este în joc. Aşa că ne aşteptăm să fim consultaţi", le-a spus Sikorski jurnaliştilor la Bruxelles.

"Sper că nu victima va avea restricţii asupra capacităţii sale de apărare, ci agresorul", a mai afirmat el.

Noul plan american pare să reia condiţiile maximaliste avansate anterior de Rusia, exigenţe denunţate de autorităţile ucrainene ca echivalente cu o capitulare, a declarat un înalt responsabil ucrainean sub acoperirea anonimatului.

Propunerea include "recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ocupate de Rusia" şi "reducerea armatei la 400.000 de persoane", a declarat această sursă. Ucraina ar trebui de asemenea să renunţe la toate armele sale cu rază lungă de acţiune.

