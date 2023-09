Supraviețuitorii cutremurului care a devastat Marocul se luptă să găsească mâncare, apă și adăpost și să facă față durerii pierderii celor dragi. Un tată povestește cum cel mai mic dintre copiii lui a murit în timp ce familia era la masă.

Îl trimisese la bucătărie să ia un cuțit pentru a tăia un pepene galben, când casa a început să tremure, luminile s-au stins și din tavan au început să cadă pietre. Au găsit a doua zi, sub moloz, trupul mic fără viață.

Din satul lor nu mai rămăsese nimic.

"A început la 11 seara sau 11:30. Eram la masă. L-am rugat pe fiul meu să aducă un cuțit din bucătărie să tăiem desertul. Nu l-a mai adus, pentru că de îndată ce a ieșit din bucătărie s-a produs cutremurul. A fugit aici, unde e moloz. A fost îngropat într-o grămadă de moloz de 1,5 până la 2 metri. S-a întrerupt curentul electric. Nu vedeam nimic și pietrele cădeau peste noi în întuneric", a povestit un bărbat, printre lacrimi.

"Când am coborât la parter după cutremur, ușa era blocată cu pietre, dar am scăpat prin casa vecinilor. Am găsit-o pe femeie, pe fiul ei și o fetiță blocați în moloz, doar capul li se mai vedea. Am încercat să-i scoatem, când a venit soțul meu ne-a ajutat să-i salvăm", spune o femeie.

Cutremurul a ras sate întregi din munții Atlas.

Marocul a decretat trei zile de doliu, iar regele Mohammed al VI-lea a cerut ca în moscheile din întreaga țară să fie ținute rugăciuni pentru morți.

În Maroc continuă cursa contra cronometru în căutarea supraviețuitorilor, la mai bine de două zile de la cutremurul care a lăsat în urmă peste 2.100 de morți și un peisaj apocaliptic. Spania a trimis deja salvatori însoțiți de câini specializați în căutarea victimelor, în timp ce un zbor umanitar a decolat aseară din Qatar. Marocul a mai acceptat în această etapă și ofertele de sprijin ale Marii Britanii și Emiratelor Arabe Unite. Guvernul marocan spune că, în funcție de necesități, va apela și la alte țări care și-au oferit ajutorul. Autoritățile au început să ridice corturi în munții Atlas, unde este cea mai gravă situație.

