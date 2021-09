Un milionar american a mărturisit fără să vrea că a comis o crimă, iar acum a fost condamnat

Milionarul american Robert Durst a fost condamnat pentru crimă cu premeditare. În vârstă de 78 de ani, Durst era judecat pentru împușcarea mortală a unei prietene. Aceasta, potrivit procurorilor, urma să ofere anchetatorilor detalii despre dispariția soției milionarului.

Există suspiciuni și în privința acestei dispariții, dar cum trupul nu a fost găsit niciodată, cazul a fost clasat. Mai mult, Robert Durst a mai omorât un om înainte de a fi arestat, pentru că-l recunoscuse când se ascundea de poliție.

Milionarul a fost vedeta unui serial HBO și aparent și-a mărturisit fără să vrea crimele, neștiind că are un microfon deschis în apropiere.

Durst are o avere personală de peste 65 de milioane de dolari, dar familia din care provine este mult mai bogată. Are peste 8 miliarde de dolari din imobiliare în New York și Philadelphia, inclusiv 10 la sută din One World Trade Center, construit după distrugerea turnurilor gemene la 11 septembrie 2001.

După apariția suspiciunilor de crimă, familia l-a exclus pe Robert Durst și i-a răscumpărat acțiunile.

Editor : D.C.