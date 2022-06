Vacanța în buncăr, noua atracție din Cehia. "Avem încălzire, lumină, frigider, internet"

Buncărele par să fie la modă, mai ales în țările apropiate de Rusia. Știm deja că Finlanda este pregătită să-și adăpostească cea mai mare parte a populației, în cazul unui atac. În Cehia, miile de buncăre pe care Ministerul Apărării le-a scos la vânzare au devenit noua atracție a pieței imobiliare. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta la ora 19:30.

"E un loc frumos; construcția este simplă, curată, nu sunt vecini care te pot deranja. Există potențial aici. Pereții exteriori sunt stabili. Interiorul însă este... o provocare" - ar putea fi modul prin care Milan Krulich îi poate convinge pe cei interesați. În numele Ministerului ceh al Apărării, vânzătorul le arată potențialilor clienți buncărul 107, din apropierea graniței cu Germania.

Milan Krulich, angajat al Ministerului Apărării: "Acest buncăr a fost construit pentru a proteja țara - înainte de al Doilea Război Mondial, când Cehoslovacia se temea de un atac german. În doi ani, începând cu 1935, au apărut două linii de apărare, cu buncăre de-a lungul întregii granițe."

Un adăpost se vinde pentru cel puțin 8.000 de euro, cu tot cu teren. Sunt cel puțin două părți interesate, dintre care una este primarul localității.

Vaclav Hora, primarul din Vrskman: "Sperăm să putem lua măcar buncărul mic din apropiere. Istoricii amatori vor fi interesați de acesta mare și sunt foarte mulți pe aici. Dar noi am vrea să-l folosim în comerț pe cel mic. Ne-am dori să amenajăm un stand de băuturi răcoritoare, astfel încât oamenii care folosesc pista de biciclete să se poată opri acolo."

Ministerul Apărării spune că există un interes uriaș pentru buncăre și nu doar de când a început războiul din Ucraina. Sunt 9.000 în total, iar autoritățile le vând unul câte unul. Se pare că există câte unul pentru gustul fiecăruia. Jiri Blaha: "E atât de romantic… Pentru mine, e un hobby să mă ocup de așa ceva."

Dar pentru unii înseamnă atât un hobby, cât și o slujbă. Richard Matouš, de exemplu, a decis să transforme un buncăr într-un hotel. Și-a îndeplinit, astfel, un vis din copilărie.

Richard Matouš, proprietar de hotel: "Tuturor băieților le place să construiască buncăre, dar eu am continuat s-o fac și după ce am crescut. Când am aflat, acum șase sau șapte ani, că pot cumpăra buncăre adevărate, am știut că trebuie s-o fac!"



În aceste vremuri tulburi, oaspeții săi se simt bucuroși că și-au rezervat vacanța într-un buncăr. Și aceste construcții au cam tot ceea ce are și un hotel.

Richard Matouš, proprietar de hotel: "Avem curent electric, încălzire cu gaz, frigider, lumină, oamenii își pot încărca telefoanele și se pot uita pe internet la filmele preferate."

Când vine vorba de amplasare, Milan Krulich are un as în mânecă: fortificațiile nu sunt chiar atât de imobile pe cât par. Ai nevoie doar de macaraua potrivită pentru a ridica buncărul de 50 de tone! Iar dacă nu te-ai hotărât unde să-l pui, spune Krulich, poți pur și simplu să-l iei acasă până te hotărăști.





Editor : G.M.