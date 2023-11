VIDEO. Armele secrete ale Israelului: Câinii de atac vor fi trimiși în tunelurile teroriștilor Hamas din Fâșia Gaza

Israelul se bazează pe câini de atac special antrenați pentru a câștiga cea mai dificilă luptă cu teroriștii Hamas, cea din tuneluri. O astfel de unitate a avut un rol esențial în operațiunile de pe 7 octombrie.

Israel a antrenat o echipă specială de câini de atac pentru a fi trimisă în rețeaua extinsă de tuneluri ale Hamas ca parte a misiunilor sale de contra-terorism. Un video dramatic surprins în timpul unui antrenament surprinde un câine dintr-o astfel de unitate navigând printr-un tunel subteran simulat și prinzând un militant, demonstrând, astfel, ce calități militare a dezvoltat.

Acești câini foarte bine antrenați fac parte din unitățile Oketz și dețin capacitatea de detecta exploziblii, de a localiza intrările în tuneluri și de a prinde teroriștii. Se speculează că ar putea fi folosiți în rețeaua de tuneluri interconectate ale Hamas care se întinde pe aproximativ 500 de kilometri.

Aceste tuneluri se găsesc la aproximativ 30 de metri sub pământ, iar intrările se găsesc ascunse sub clădiri rezidențiale, moschei și școli, permițându-le să se plimbe în subteran pe sub cartiere din Gaza și străzi.

Tunelurile folosesc în mai multe scopuri, inclusiv pentru transportul oamenilor și al bunurilor, pentru depozitarea de materiale de construcții și muniție. Aceste tuneluri ar fi legate și de platforme de lansare de unde sunt trase rachete către Israel.

Mai mult, Hamas găzduiește în aceste tuneluri centrele de comandă și control pentru a nu fi observate și supravegheate de Israel.

Editor : B.C.