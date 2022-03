VIDEO. O rusoaică a aflat de pe internet că fiul ei este prizonier în Ucraina: „Rugaţi-vă să se întoarcă viu acasă”

O mamă din Rusia a aflat că fiul său a fost capturat în Ucraina dintr-o filmare devenită virală. Femeia a avut un adevărat șoc, pentru că știa că băiatul se află la exerciții militare, nicidecum la război. Abia după ce a văzut videoclipul a aflat ce se întâmplă în țara vecină, pentru că presa din Rusia a păstrat tăcerea privind invadarea Ucrainei.

Soldatul rus Roman Bukhantsov a fost capturat de forțele ucrainene, iar interogarea lui a fost distribuită masiv în mediul online.

Mama lui Roman Bukhantsov: Mi-au trimis un video și m-au întrebat: Lyuda, acesta este Roman al tău? Am spus: El este. Mi-au trimis filmarea pe Odnoklassniki (n.r rețea rusă social media). Am postat filmarea și am spus: Vă rog, rugați-vă ca fiul meu să se întoarcă viu acasă.

Mama lui Roman Bukhantsov locuiește la 50 km de granița cu Ucraina, iar fiul ei i-a spus că merge la exerciții militare, nu la război.

Mama lui Roman Bukhantsov: Am sunat la Ministerul Apărării astăzi. Ieri am sunat la superiorii fiului meu. Comandantul lui Roman mi-a spus: Ne ocupăm de asta. Astăzi a spus: Ne ocupăm de caz cu FSB. Nimeni nu a mai spus nimic.”

-Au confirmat că a fost luat prizonier?

-Da.

Acum, Bukhantsov se uită la știrile despre război. Ea este îngrijorată în privința rudelor din Ucraina. Ea nu a reușit să ia legătura cu oficiali din Ucraina.

Editor : A.P.