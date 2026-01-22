Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce acesta îl criticase la Davos: „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată”

Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, joi, a consemnat MTI.

„Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată. Eu sunt un om liber care serveşte poporul ungar. Dumneata eşti un om aflat într-o poziţie dificilă, incapabil sau nedorind să pună capăt unui război aflat acum în al patrulea an - în ciuda faptului că preşedintele SUA oferă toată asistenţa posibilă”, afirmă Orban.

„Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Poporul ucrainean, în pofida insultelor tale selective, se poate baza în continuare pe Ungaria pentru

electricitate, combustibil şi sprijin pentru refugiaţi. Restul îl va reglementa viaţa şi fiecare va primi ceea ce merită”, mai spune premierul ungar, semnându-se "Viktor".

Răspunsul său vine după ce în discursul său la Forumul Economic Mondial Zelenski a criticat drastic mai mulţi lideri europeni, inclusiv pe Viktor Orban, cerând ţărilor continentului să nu permită capitalelor lor să devină „mici Moscove”, menţionează portalul Index.hu.

