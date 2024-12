Viktor Orban spune, după ce a vorbit la telefon cu Vladimir Putin, că Ucraina a respins o încetare a focului de Crăciun

Vikor Orban a anunțat, după ce a discutat la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin, că Kievul a respins o ofertă de încetare a focului „de Crăciun” şi un schimb de prizonieri, a scris premierul Ungariei, pe rețeaua X. Ucraina a negat că a refuzat un armistițiu de sărbători.

„La finalul președinției ungare a Consiliului UE (care se încheie pe 31 decembrie 2024 - n.r.), am propus un armistiţiu de Crăciun şi schimb de prizonieri pe scară largă. Este trist că acest lucru a fost în mod clar respins și exclus de președintele Zelenski astăzi. Noi am făcut ceea ce am putut!”, a scris Viktor Orban, pe rețeaua X, care a redistribuit postarea lui Zelenski în care a reacționat la discuția lui Orban cu Putin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat miercuri pe premierul ungar Viktor Orban de subminarea „unităţii” europene în faţa invaziei ruse în Ucraina, prin apelul său telefonic cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cu toții sperăm că Viktor Orban cel puțin nu îl va suna pe Assad la Moscova pentru a-i asculta și prelegerile de o oră”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

„Nimeni nu ar trebui să-și sporească imaginea personală în detrimentul unității; toată lumea ar trebui să se concentreze pe succesul comun. Unitatea în Europa a fost întotdeauna cheia”, a adăugat președintele ucrainean.

Editor : Ana Petrescu