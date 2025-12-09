Live TV

Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon la reședința sa de vară. Urmează și o întâlnire cu Giorgia Meloni

Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon
Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon. Foto: Profimedia
Noul papă susține Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns marți la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu premierul italian Giorgia Meloni și cu papa Leon al XIV-lea, a transmis purtătorul său de cuvânt, Serhii Nikiforov, scrie RBC Ukraine

ACTUALIZARE: Zelenski  a fost primit de papa Leon la reședința sa de vară din Castel Gandolfo, a raportat Sky News. Întâlnirea ar fi durat aproximativ 30 de minute.

Între timp, Zelenski a părăsit deja Villa Barberini din Castel Gandolfo după întâlnirea cu Papa. 

Președintele ucrainean și suveranul pontif au făcut câteva fotografii, mai scrie sursa citată.

Zelenski are programată astăzi o audiență cu papa Leon, precum și o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni.

Ultima vizită în Italia a președintelui ucrainean a avut loc în această vară, când s-a întâlnit cu președintele italian Sergio Mattarella.

Vaticanul își intensifică eforturile internaționale pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind necesitatea ca țările europene să joace un rol activ în crearea unei soluții durabile și pașnice.

Mai mult, papa Leon și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina în contextul atacurilor la scară largă ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciuni pentru o pace justă și durabilă pentru un popor care se confruntă cu încercări grave.

Noul papă susține Ucraina

Leo al XIV-lea (născut Robert Francis Prevost, cardinal american) a devenit papă pe 8 mai 2025. În timpul uneia dintre primele sale liturghii, el a menționat Ucraina și războiul, iar mai târziu, într-un discurs din luna mai, a acuzat direct Rusia de imperialism și a îndemnat-o să depună armele, spre deosebire de predecesorul său, Francisc, care nu a făcut astfel de declarații.

La sfârșitul lunii august, suveranul pontif a cerut încetarea ostilităților și începerea imediată a negocierilor. Se presupunea că acestea ar putea avea loc la Vatican, dar Rusia s-a opus ferm acestei idei.

În septembrie, comentând rolul Sfântului Scaun în soluționarea războiului, papa Leon a subliniat că, deși dorința de pace rămâne o prioritate neclintită, participarea Vaticanului ca mediator direct între părți este în prezent puțin probabilă.

Recent, și Giorgia Meloni a reafirmat solidaritatea țării față de Ucraina, după un val de atacuri rusești. Ea anunța, după o discuție la telefon cu Zelenski, că va trimite generatoare pentru a sprijini infrastructura energetică a Kievului.

