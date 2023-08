Volodimir Zelenski: Ucraina are nevoie de aproape 160 de avioane de vânătoare

Ucraina are nevoie de încă aproximativ 100 de avioane de vânătoare, în plus faţă de cele 50-60 de avioane F-16 care i-au fost deja promise de statele occidentale, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, citat joi de agenţia DPA. Potrivit acestuia, doar cu o asemenea flotă aeriană Rusia ar putea fi împiedicată să domine spațiul aerian al Ucrainei.



"Pentru o forţă aeriană eficace avem nevoie în total de aproximativ 160 de avioane de luptă", a indicat Zelenski într-un interviu acordat postului naţional de radio portughez. Potrivit preşedintelui ucrainean, o asemenea flotă aeriană ar putea cu adevărat împiedica Rusia să domine spaţiul aerian ucrainean în războiul aflat în desfăşurare.



El a confirmat că Ucraina a primit până la ora actuală din partea unor state europene promisiuni pentru furnizarea a 50-60 de avioane de vânătoare F-16 de producţie americană.



Anterior, purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat, a declarat că Ucraina are nevoie de circa 128 de avioane F-16.



Danemarca, Olanda şi Norvegia sunt ţările care au promis Ucrainei astfel de avioane, dar instruirea piloţilor şi tehnicienilor ucraineni pentru a opera aceste aparate necesită timp.



După standardele forţelor aeriene olandeze este nevoie de circa doi ani şi jumătate pentru instruirea unui pilot de avion de vânătoare. Conform unei surse militare, piloţii ucraineni deja formaţi pe alte avioane de vânătoare, cum ar fi cele ruseşti MiG-29 sau SU-27 aflate deja în dotarea armatei ucrainene, ar avea nevoie de circa patru luni numai pentru însuşirea noţiunilor de bază ale pilotării avionului F-16, dar Ucraina ar avea şi opţiunea contractării unor piloţi străini deja formaţi.

