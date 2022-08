„Vreau libertate. Nu vreau să fiu închis”. Povestea unui bărbat care a evadat din China „zero-Covid” pentru a-și căuta visul american

Într-o după-amiază însorită de iunie, Wang Qun s-a hotărât să escaladeze gardul de oțel înalt de câțiva metri. Prima sa privire către visul american a fost să admire palmierii și casele de peste graniță. Spre deosebire de multe dintre miile de imigranți care urmăreau să treacă ilegal granița dintre SUA-Mexic în fiecare zi, Wang nu fugea de sărăcie sau de violența de la sud de zid. În schimb, cetățeanul chinez în vârstă de 33 de ani fugea de politica strică „zero Covid” a Chinei și de autoritarismul în creștere sub conducerea președintelui Xi Jinping. Călătoria lui periculoasă, documentată și urmată de CNN luni de zile, este un exemplu viu de „filozofie a alergării”, o expresie chinezească care se referă la emigrarea din China pentru a scăpa de ceea ce unii chinezi văd drept „un viitor condamnat” sub conducerea actului regim de la Beijing.

De cealaltă parte a Oceanului Pacific, cetățeanul chinez Wang Qun și-a lăsat familia în urmă pentru a călători mii de kilometri cu avionul, autobuzul, barca și motocicleta. A călătorit prin jungle adânci și prin munți sterpi și a petrecut zile întregi în mai multe centre de detenție, toate acestea numai pentru a căuta și găsi libertatea și oportunitățile din Statele Unite ale Americii.

„În anii de după venirea la putere a lui Xi Jinping, politicile Chinei au devenit din ce în ce mai stricte, economia nu merge prea bine... iar dictatura (sa) doar se înrăutățește”, a declarat Wang pentru CNN.

„Este doar o altă versiune a lui Mao Zedong”, a adăugat Wang Qun, referindu-se la fondatorul Chinei comuniste care și-a construit un cult al personalității în jurul său și a guvernat până la moartea sa în 1976.

„Xi va câștiga un alt mandat de președinte în curând și ar putea chiar să rămână la putere pe termen nelimitat. Nu văd nicio speranță”, a mai transmis cetățeanul chinez.

Fiind cel mai puternic lider al Chinei din ultimele decenii, Xi este de așteptat să obțină un al treilea mandat consecutiv de președinte al Chinei în această toamnă, în ceea ce ar fi o mișcare politică fără precedent pentru politica de la Beijing din ultimele decenii.

Actualul președinte chinez a promis că va realiza o „mare întinerire” a națiunii, imaginându-și o Chină care rivalizează, dacă nu chiar depășește, Occidentul în ceea ce privește puterea.

Sub Xi, partidul comunist chinez aflat la guvernare și-a prezentat modelul politic ca fiind superior democrațiilor occidentale, invocând capacitatea Beijingului de a elimina rapid focarele de COVID-19, într-o mișcare care s-a dorit a fi o dovadă suplimentară a faptului că regimul din China este într-o continuă dezvoltare și creștere, iar politica SUA este în declin.

Între timp, mass-media de stat chineză a evidențiat fără încetare inegalitatea rasială, violența armată și polarizarea politică ca dovadă a declinului Americii.

Dar popularitatea tot mai mare a „filozofiei alergării” - și călătoriile făcute în SUA de Wang și alți cetățeni chinezi - contestă total această narațiune promovată de Beijing și nu face decât să arate că mulți chinezi nu au încredere în promisiunea președintelui Xi de a face China din nou „un stat măreț”.

Președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Profimedia

„Nu vreau să fiu închis”

Majoritatea chinezilor care îmbrățișează „filozofiei alergării” provin din familii chineze din clasele mijlocii și superioare, cu mijloacele de a emigra legal, fie prin educație, muncă sau investiții.

Însă Wang, care conducea un magazin de ceaiuri într-o zonă economică din estul Chinei, spune că nu are nici banii, nici abilitățile necesare pentru a căuta o școală sau un loc de muncă în SUA.

După ce a absolvit un liceu profesional în 2008, Wang Qun a lucrat câțiva ani în design grafic în estul provinciei Zhejiang. Frustrat de salariile mici și de faptul că nu reușea să avanseze în acel domeniu, Wang a început să facă comerțul cu amănuntul online, având în vedere dezvoltarea din ce în ce mai mare a acestuia în China.

Pe măsură ce industria a crescut, concurența a devenit acerbă și profiturile s-au redus. Wang Qun a renunțat în 2020 la comerțul cu amănuntul online și s-a întors în orașul natal pentru a deschide un magazin de ceaiuri împreună cu un prieten.

La acea vreme, China adopta politica strictă „zero Covid”, care se bazează pe supravegherea amplă a celor 1,4 miliarde de cetățeni ai săi, testare în masă, carantinare extinsă și lockdown-uri instantanee, chiar și atunci când sunt găsite doar o câteva cazuri.

Afacerea cu ceaiuri a lui Wang a fost puternic lovită de aceste restricții. „Nu am reușit să mă descurc și am doi copii de crescut”, a spus Wang Qun, care este și divorțat, adăugând faptul că nu vrea „să fie închis”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Wang a mărturisit că prima dată când i-a venit ideea de a părăsi China a fost în urmă cu mai bine de un deceniu, la scurt timp după ce a învățat să ocolească sistemul de cenzură al internetului din China și a citit online despre masacrul de la Tiananmen din 1989.

„M-am trezit politic în jurul vârstei de 20 de ani. Știam că Partidul Comunist nu este de încredere”, a spus cetățeanul chinez. Însă locul de muncă, căsătoria și viața de familie l-au ținut ocupat, iar Wang nu a mai avut timp astfel să caute oportunități de a emigra.

„Acum că sunt divorțat, nu mai am această povară. Am decis să emigrez singur și să-mi las cei doi copii în grija părinților mei”, a spus Wang, adăugând că speră că mai târziu i se vor alătura și copiii săi.

Wang a pus ochii pe o singură destinație: America. Nu a părăsit niciodată China și nici nu vorbea limba engleză, dar a spus că a aflat despre SUA din emisiuni de televiziune și filme.

„Impresia mea despre Statele Unite este că este o țară liberă, democratică, deschisă și vibrantă. Iar dacă muncești din greu poți deveni bogat”, este de părere Wang.

Citește și: China a închis un întreg oraș de 300.000 de locuitori după ce a depistat un singur caz de Covid-19

O călătorie dificilă prin junglă și pe apă până la granița cu SUA

Să părăsești China în era „zero-Covid” nu este ușor.

De la începutul anului 2020, China și-a păstrat granițele în mare parte închise pentru a ține departe coronavirusul, o încercare care pare din ce în ce mai inutilă în fața variantei Omicron extrem de infecțioase.

De asemenea, guvernul chinez a interzis cetățenilor să plece în străinătate din motive „neesențiale”. Călătoriile în afara Chinei sunt permise numai pentru reluarea locurilor de muncă, studiului, afacerilor și cercetării științifice sau pentru a căuta asistență medicală.

Regimul de la Beijing spune că restricțiile au fost aplicate pentru a reduce răspândirea pandemie de COVID-19, dar mulți cetățeni chinezi le consideră o modalitate de a face emigrarea mai dificilă.

Un lucrător medical prelevează probe de acid nucleic Covid-19 de la un copil. Foto: Profimedia Images

Prin intermediul grupurilor de chat online, Wang a descoperit o rețea de oameni din China care plănuiau să imigreze ilegal în America prin națiunea sud-americană Ecuador.

Cetățeanul chinez a aplicat pentru a urma cursurile unei școli de limbi străine din capitala Ecuadorului, Quito, și apoi a folosit scrisoarea de admitere la acea școală pentru a solicita un pașaport. Oficialii chinezi i-au respins inițial cererea, dar în cele din urmă i-au dat lui Wang pașaportul după ce acesta a prezentat o mai multe documente justificative.

Wang Qun a ieșit din China în aprilie 2022 fără să spună adevărul familiei sale. „Le-am spus că voi căuta din nou un loc de muncă în Zhejiang. Nu am vrut ca ei să-și facă griji pentru mine în timp ce sunt pe drum”, a declarat cetățeanul chinez.

Lui Wang i-au trebuit două escale de zbor pentru a ajunge la Quito, de unde a mers apoi cu autobuzul mai mult de 1.609 de kilometri până într-un oraș de coastă din Columbia.

Apoi a luat o barcă spre Panama alături de alți zeci de migranți. Wang a mărturisit că a fost încântat de călătorie și de experiență.

Dar călătoria aproape că l-a epuizat. Wang și-a petrecut trei zile făcând drumeții prin pădurea tropicală densă din Panama, mergând cu greu prin noroi, traversând râuri și cățărându-se peste stânci. „A fost atât de dureros. M-am simțit ca un cadavru care merge și la un moment dat, după 12 ore de mers, am crezut că o să mor”, le-a declarat Wang Qun jurnaliștilor de la CNN.

Ieșind din junglă, Wang a luat o canoe și s-a îndreptat spre o tabără de refugiați. Pe drum, apa a intrat în vas și canoea aproape că s-a răsturnat, forțându-i pe Wang și alți pasageri să scoată frenetic apa.

În tabăra unde a ajuns, Wang a găsit refugiați din întreaga lume. De acolo, cetățeanul chinez a petrecut șapte zile în autobuzele către Costa Rica, Nicaragua, Honduras și Guatemala, apoi a călătorit din nou cu barca până la granița cu Mexic, unde a fost reținut de poliție pentru intrare ilegală.

Cinci zile mai târziu, Wang Qun a fost eliberat și i s-a spus să plece din Mexic în maxim 20 de zile. Apoi a plătit câteva mii de dolari unui contrabandist pentru a ajunge în Mexico City.

Wang a călătorit în spatele unui camion împreună cu alți zeci de migranți. A povestit că era atât de aglomerat încât cu greu se putea mișca sau putea să-și întindă picioarele. Cetățeanul chinez a călătorit apoi într-o dubă cu geamuri sigilate și fără aer condiționat împreună cu alte câteva zeci persoane.

În interiorul camionetei erau peste 40 de grade Celsius, a declarat Wang, subliniind că încerca să respire în timp ce transpirația curgea din el.

După ce a ajuns Mexico City, Wang și-a cumpărat o motocicletă și a mers peste 2.500 de kilometri până la granița cu SUA alături de un coleg chinez pe care l-a întâlnit pe drum.

Într-o seară, privind soarele care apunea, Wang s-a simțit cuprins de emoție. „Draga mea familie de pe cealaltă parte a oceanului, nu știu dacă mai am șansa să mă întorc în timpul vieții mele. Mamă, tată și copii, îmi lipsiți atât de mult”, a scris Wang pe twitter.

Imagine cu o maşină de poliţie care supraveghează zidul de la graniţa dintre SUA şi Mexic. Foto: Profimedia Images

Pe 4 iunie, când o echipă CNN l-a întâlnit pe Wang în orașul mexican Mexicali, lângă granița cu SUA, acesta părea relaxat și calm. Deși călătoria a fost mai dificilă decât se așteptase, Wang a spus că totul a meritat.

„Vreau ca copiii mei să primească o educație mai bună”, a spus el, adăugând că educația patriotică predată în școlile chineze nu face decât să „spele creierul” copiilor săi.

„Nu vreau să fiu suprimat. Vreau libertate”, a ținut să precizeze Wang Qun.

China - „un pământ plin de vitalitate și speranță”

Călătoria lui Wang în America poate fi rară, dificilă și extremă, dar el nu este singurul care alege această cale.

CNN a vorbit cu alți cetățeni chinezi care încercau să imigreze ilegal în SUA, inclusiv cu un bărbat care a evadat din China în luna iunie, trecând peste granița cu Vietnam.

De acolo, acesta a zburat în Ecuador și a urmat aceeași rută ca Wang către granița dintre SUA și Mexic. El a spus că aproape a murit în pădurea tropicală din Panama și că acum a ajuns în Mexico City.

Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, numărul cetățenilor chinezi care solicită azil a crescut de aproape opt ori de-a lungul deceniului de când a venit Xi Jinping la putere, ajungând la aproape 120.000 în 2021. Aproximativ 75% dintre aceștia au azil în SUA.

Pe internetul Chinei, căutările pentru „emigrare” au început să crească uimitor în luna martie, deoarece mulți s-au luptat să obțină produse de bază și alimente în timpul blocajelor pandemice în toată țara.

Forumurile de discuții cu sfaturi detaliate despre cum să părăsești China au devenit virale pe rețelele sociale, iar avocații din domeniul imigrației spun că numărul cetățenilor chinezi care doresc să plece a crescut în timpul pandemiei.

Ying Cao, un avocat din New York care se ocupă de imigranți, a declarat pentru CNN că în 1949 sute de milioane de oameni au părăsit China de teama noului guvern. „Acum simțim că există o teamă similară”, a spus acesta.

Ca răspuns la cererea CNN de a comenta subiectul, Ministerul chinez al Afacerilor Externe a apărat politicile țării în ceea ce privește pandemia de COVID-19 și a numit China „un pământ plin de vitalitate și speranță”.

Citește și: Imagini bizare din China: Peștii sunt testați de COVID

O nouă viață în America

A doua zi după ce a vorbit cu CNN în Mexicali, Wang Qun a pornit într-o călătorie cu motocicleta spre nord, până când a dat peste o porțiune de sârmă de metal turtită la pământ.

Nu a acordat prea multă atenție și a pășit direct peste aceasta. Abia după 10 minute și-a dat seama că firul marca granița dintre Mexic și SUA și a zâmbit ușurat. Ajunsese în sfârșit în America. A mers ore în șir prin sălbăticie, pe un teren atât de abrupt și anevoios încât adidașii i s-au rupt. Apoi s-a predat controlului de frontieră și, după ce a petrecut câteva zile în detenție, a fost eliberat în așteptarea audierii cazului său de imigrare.

În seara zilei de 4 iulie, Wang a rătăcit singur pe străzi, privind artificiile de deasupra sa care sărbătoreau Ziua Independenței în SUA.

„După ce m-am gândit mai bine de 10 ani la visat american, dintr-o dată mă plimb pe străzile Statelor Unite. Simt atât de multe emoții care mă străbat”, a scris Wang Qun pe twitter.

CNN l-a întâlnit pe Wang la sfârșitul lunii iulie, când acesta ajunsese în Los Angeles. Cetățeanul chinez s-a stabilit temporar într-o comunitate de imigranți chinezi și și-a făcut, de asemenea, un prieten, care a trecut în America în același mod în care a făcut-o și el.

Wang Qun este contient de faptul că ar putea trece ani de zile până și-ar putea vedea din nou familia.

Intenționase să spună în cele din urmă familiei despre planul său de a evada din China lui Xi Jinping, dar fiul său a aflat mai devreme acest lucru. Tânărul în vârstă de 12 ani împărtășește cu tatăl său contul Apple și a localizat adresa IP a tatălui său în SUA.

„I-am spus că tata a venit în Statele Unite ca să facă mulți bani pentru tine și ca să lupte pentru un viitor luminos pentru tine”, a spus Wang că i-a transmis fiului său.

Cetățeanul chinez a mai declarat că plănuiește să solicite azil politic. Dacă cererea lui este respinsă, Wang spune că se gândește să le ceară copiilor săi să urmeze aceeași cale periculoasă spre America precum a făcut-o el, când vor fi mai mari.

„Mă doare inima când mă gândesc la ei. Îmi doresc foarte mult să-i aduc în SUA cât mai curând posibil. Pentru că, cu cât durează mai mult, cu atât vor fi mai influențați de educația chineză și le va fi mai greu să se schimbe”, a mai precizat Wang Qun.

În timp ce Wang așteaptă să fie chemat pentru o audiere cu privire la cazul său de imigrare, acesta a obținut un permis de conducere, se pregătește să devină ​​specialist în practicarea masajului și studiază limba engleză în fiecare zi. Wang plănuiește să devină în cele din urmă șofer de camion în SUA.

„Totul merită. În America, pot vedea soarele. Pot să văd marea. Pot să fac orice vreau. Pot să muncesc din greu pentru orice slujbă de care sunt atras și care îmi place”, a mai declarat cetățeanul chinez.

Citește și: Poliția din Shanghai a încercat să carantineze un magazin Ikea cu toți clienții în interior. Chinezii s-au îmbulzit spre ieșire

Editor : Marco Badea