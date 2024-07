Washington Post: Secret Service știa că poliția locală nu are capacitatea să supravegheze clădirea de pe care s-a tras în Trump

Cotidianul american The Washington Post aduce o informație importantă, care se adaugă în complicatul dosar al eșecului răsunător al Secret Service în a-i asigura securitatea candidatului republican la alegerile prezidențiale din acest an, Donadl Trup, fost președinte al Statelor Unite. Astfel, cotidianul american susține că are informații potrivit cărora poliția locală ar fi alertat Secret Service înaintea mitingului la care urma să participe Trump sâmbăta trecută în privința faptului că nu avea resursele necesare pentru a asigura o mașină de patrulare în fața clădirii-cheie din zona mitingului, de pe care ulterior s-a tras spre fostul președinte. Este vorba despre clădirea pe acoperișul căreia s-a urcat atacatorul lui Trump.

Avertismentul din partea forțelor locale de poliție privind resursele insuficiente ridică întrebări despre cât de adecvată a fost securitatea asigurată de Secret Service pentru evenimentul de campanie prezidențială cu miză mare din Pennsylvania.

Richard Goldinger, procurorul districtual din Butler County, Pennsylvania, unde a avut loc mitingul lui Trump, a declarat că Secret Service „a fost informat că departamentul de poliție local nu avea personalul necesar pentru a ajuta la securizarea acelei clădiri.”

Clădirea, deținută de Agr International, era chiar în afara perimetrului de securitate pentru mitingul de sâmbătă.

Cât de serioasă era securitatea?

Autoritățile din mai multe jurisdicții au fost la fața locului sâmbătă, iar oficialii încă încearcă să afle cum a fost păzită clădirea — și cum a ajuns atacatorul de 20 de ani, Thomas Matthew Crooks, pe acoperiș. Însă avertismentul din partea forțelor locale de ordine privind lipsa de personal ridică întrebări suplimentare despre cât de adecvată a fost securitatea pentru vizita de campanie prezidențială din Pennsylvania.

Propunerea de a staționa o mașină de patrulare și un ofițer în afara complexului de clădiri Agr International făcea parte din planificarea avansată a Secret Service pentru securizarea acestei structuri importante, care avea un acoperiș cu o vedere neobstrucționată către scena mitingului, la mai puțin de 150 de metri distanță, unde ulterior avea să stea Trump, a declarat un oficial al Secret Service pentru The Washington Post.

Autoritățile vor să știe ce l-a determinat pe atacator să comită fapta

Autoritățile federale au demarat un număr mare de investigații în urma atacului de la mitingul de sâmbătă, în urma căruia Trump a fost rănit, un participant la miting a murit, iar alți doi au fost grav răniți. Este considerat cel mai grav eșec de securitate al Secret Service, de la tentativa de asasinare a președintelui Ronald Reagan în 1981.

FBI conduce investigația penală, Congresul intenționează să organizeze audieri, iar președintele Joe Biden a cerut o anchetă independentă asupra atacului și a situației de securitate. În plus, inspectorul general al Departamentului pentru Securitate Internă a anunțat că investighează acțiunile Serviciului Secret înainte și în timpul tentativei de asasinat.

Autoritățile încă încearcă să determine de ce Crooks a lansat atacul. Până acum, cred că a acționat singur.

Cu glonțul pe la ureche

O reprezentare grafică 3D, generată pe computer de către Point Consciousness, arată cum glonțul a trecut la o distanță milimetrică de capul lui Trump, atingându-i doar urechea în momentul în care acesta s-a mișcat.



Animația 3D dezvăluie și traiectoria pe care ar fi urmat-o glonțul dacă Trump nu și-ar fi mișcat capul în ultimul moment. Această reprezentare grafică a devenit virală pe rețelele de socializare, mulți oameni considerând supraviețuirea lui Trump ca fiind un miracol, conform Sky News.

Trump a declarat după atac: „Am realizat imediat că ceva nu este în regulă. Am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat cum glonțul mi-a străpuns pielea. A început să curgă sânge, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmplă”. În primul său interviu după tentativa de asasinat, Trump a afirmat: „Ar fi trebuit să fiu mort”.

Potrivit lui Trump, medicul de la spitalul local i-a spus că nu a văzut niciodată pe cineva care să supraviețuiască unei lovituri cu arma AR-15. „Fie din noroc, fie prin voia lui Dumnezeu, mulți oameni spun că este prin voia lui Dumnezeu că sunt încă aici”, a adăugat el.

O situație anormală

Postul de televiziune american CNN relatează că lunetiști ai Secret Service și agenți ai poliției locale se aflau în clădirea de pe acoperișul căreia atacatorul a tras înspre fostul președinte american.

CNN subliniază că este neobișnuit ca două agenții de securitate, în acest caz Secret Service și poliția locală, să se contrazică public și să arunce responsabilitatea de la una la alta, ceea ce pe termen lung ar putea duce la o erodare a încrederii și ar putea pune în pericol alte misiunii de asigurarea a securității.

