Zelenski a prezentat oficial primele avioane F-16 ajunse în Ucraina. „Am reușit!”

Ucraina a primit primele sale avioane de luptă F-16 de fabricație americană, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

"F-16 în Ucraina. Am reușit", a declarat președintele Zelenski în cadrul unei ceremonii desfășurate într-o locație secretă, flancat de două dintre avioane, scrie BBC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a mulțumit în special Danemarcei, Țărilor de Jos și SUA pentru că au contribuit la livrarea avioanelor după 18 luni de așteptare - deși a adăugat că mai sunt necesare multe altele.

Sosirea acestora marchează o etapă crucială în sporirea capacităților forțelor aeriene ucrainene, care se bazează în mare parte pe avioane vechi din era sovietică.

Președintele nu a precizat câte avioane au ajuns în Ucraina sau dacă toate au fost trimise de cele trei țări NATO pe care le-a menționat.

Aproximativ 65 de avioane F-16 au fost promise de țările NATO de când președintele american Joe Biden a autorizat pentru prima dată aliații europeni doritori să le trimită în Ucraina în august 2023.

Foto: Profimedia

Marea Britanie nu are niciun F-16 în forțele sale aeriene, deși furnizează rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune care pot fi instalate pe avioane.

F-16 vor fi înarmate cu un număr limitat de sisteme de rachete sol-aer furnizate de Occident, cum ar fi Patriot și NASAMS, care sunt deja pe teren.

Dacă Ucraina își poate proteja avioanele F-16 la sol, speranța este că acestea ar putea juca un rol important în respingerea avioanelor rusești până la punctul în care acestea nu mai pot ținti forțele terestre ucrainene cu bombe teleghidate.

Kievul a sugerat că ar putea păstra unele F-16 la baze militare străine, dar această sugestie l-a determinat pe președintele Vladimir Putin să avertizeze că orice baze occidentale care stochează avioane ucrainene ar fi o țintă militară legitimă pentru Rusia.

Experții spun, de asemenea, că avioanele de vânătoare ar putea oferi sprijinul aerian atât de necesar forțelor terestre ucrainene, care s-au confruntat cu atacuri neîncetate în ultimele luni, în special în regiunea Donbas din est.

Ce a spus Zelenski în discurs

"Ne aflăm acum într-o nouă fază de dezvoltare a Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Am făcut multe pentru a trece Forțele aeriene ucrainene la un nou standard aviatic - aviația de luptă occidentală. De la începutul acestui război, am discutat cu partenerii noștri despre necesitatea de a închide cerul ucrainean de rachetele și aeronavele rusești.

Am avut sute de întâlniri și negocieri pentru a consolida capacitățile aviației noastre, ale apărării aeriene și ale Forțelor de apărare. Am auzit adesea cuvântul "imposibil" ca răspuns, dar am făcut posibil ceea ce era ambiția noastră, nevoia noastră de apărare, iar acum - este o realitate pe cerul nostru. F-16 în Ucraina. Noi am asigurat acest lucru.

Sunt mândru de toți băieții noștri care stăpânesc cu pricepere aceste aeronave și au început deja să le folosească pentru țara noastră. Mulțumesc echipei noastre pentru acest rezultat. Mulțumesc tuturor partenerilor care ne ajută cu adevărat cu F-16, precum și primelor țări care au acceptat cererea noastră de avioane - Danemarca, Țările de Jos, Statele Unite, - și tuturor partenerilor noștri, - apreciem sprijinul dumneavoastră.

Îmi doresc ca Forțele noastre Aeriene și toți luptătorii noștri să simtă mândria ucrainenilor pentru aviația noastră de luptă și să aducă Ucrainei rezultatele de luptă care vor apropia victoria noastră - pacea noastră dreaptă pentru Ucraina."

Editor : Sebastian Eduard