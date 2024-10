Zelenski face apel la premierul Indiei: „Modi poate influența sfârșitul războiului din Ucraina”

India poate contribui la negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Politico.

Zelenski a declarat pentru The Times of India că New Delhi este un actor global cheie și ar putea aduce Moscova la masa negocierilor.

„[Premierul indian Narendra - n.red.] Modi este prim-ministrul unei țări cu adevărat uriașe din perspectiva populației, economiei, influenței și impactului”, a spus el.

„Modi poate influența sfârșitul războiului din Ucraina. Aceasta este valoarea uriașă a sa în orice conflict, aceasta este valoarea uriașă a Indiei”, a adăugat Zelenski.

Ucraina a ajuns să considere din ce în ce mai mult India - cea mai populată națiune din lume, care a promovat mult timp nealinierea în relațiile sale externe - drept intermediarul său ideal în relațiile cu Kremlinul.

Deși New Delhi s-a abținut în mod constant să condamne invazia Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin și a căutat o relație de prietenie cu Moscova, a susținut respectarea suveranității și integrității teritoriale. Modi a promis să fie „un prieten” al Kievului și să contribuie la încheierea unui acord de pace în timpul unei vizite în capitala ucraineană în luna august.

Zelenski a semnalat luni că este deschis ca New Delhi să fie vârful de lance al negocierilor de pace, afirmând că acestea ar putea avea loc „fără îndoială” în India.

El a adăugat însă că India ar putea exercita presiuni asupra Moscovei în alte moduri, cum ar fi „blocarea economiei rusești, blocarea resurselor energetice ieftine, blocarea complexului industrial de apărare al Rusiei”.

