Zelenski îl înjură în direct pe Putin la o televiziune americană

Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru NBC News că ucrainenii nu sunt pregătiți să renunțe la libertatea lor în favoarea "teroristului nenorocit" Vladimir Putin („fu*king terrorist”).

"Am multă putere, dar chiar dacă mă simt puternic și am multă energie, nu înseamnă că vrem să luptăm toată viața pentru că prețul este mare, așa cum am spus. Pentru că războiul îi ia pe cei mai buni dintre noi, cei mai buni eroi, cei mai buni bărbați, femei, copii. Asta e tot", a declarat Zelenski în cadrul emisiunii Meet the Press de la postul de televiziune american NBC News.

"Dar noi nu suntem pregătiți să ne dăm libertatea acestui terorist nenorocit Putin. Asta este. De aceea luptăm", a mai precizat Zelenski.

Volodimir Zelenski şi-a reiterat poziţia conform căreia în prezent nu pot exista negocieri cu Rusia. "Nu dorim să purtăm niciun dialog cu teroriştii", a subliniat el. "Cuvintele lor nu înseamnă nimic. Nimic. Nu putem avea încredere în terorişti, pentru că teroriştii se întorc întotdeauna... Ei nu vor decât să ne distrugă şi să ne ucidă pe toţi", a mai afirmat Zelenski.

Volodimir Zelenski s-a plâns de lipsurile din apărarea aeriană a ţării sale şi de supremaţia forţelor armate ruse: "Rusia controlează cerul". Președintele ucrainean a subliniat că principala sa solicitare o constituie sisteme de apărare mai bune. "Daţi-mi posibilitatea de a compara puterea noastră cu cea a Rusiei pe cer", a adăugat el, reluând indirect cererea sa pentru avioane de luptă occidentale.

Ucraina mai are nevoie de drone şi de arme pentru a se apăra împotriva dronelor. Imediat ce va fi stabilit cât de cât un echilibru pe cer, forţele ucrainene de la sol vor putea avansa, a subliniat Zelenski. Preşedintele ucrainean a spus că soldaţii săi nu pot fi aruncaţi în luptă cum face Rusia cu soldaţii săi. "Ei (ruşii) îşi tratează soldaţii ca pe carne de tun", a afirmat Zelenski.





Editor : G.M.