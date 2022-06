Volodimir Zelenki cere din nou arme. În mesajul său din noaptea de duminică spre luni, președintele Ucrainei a spus că țara sa are nevoie de apărare aeriană, pentru a opri atacurile rusești asemenea celui din Kiev. Declaraţia vine în contextul în care 14 rachete rusești au lovit, ieri dimineață, zone rezidențiale din Capitala Ucrainei. Un bloc a luat foc, un om a murit și mai mulţi au fost răniți. Este de așteptat ca Volodimir Zelenski să le ceară arme liderilor G7, în intervenția video pe care o va avea astăzi la sumitul care se desfășoară în Germania.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI

Situația frontului din Ucraina la data de 26 iunie. Sursă: Ministerul britanic al Apărării

Statele Unite vor cumpăra pentru Ucraina un sistem avansat antirachetă (Reuters)

ACTUALIZARE 8.40 Statele Unite vor anunța în această săptămână achiziționarea unui sistem avansat de apărare antirachetă sol-aer cu rază medie și lungă de acțiune pentru Ucraina, a declarat duminică pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune.

Totodată, este de așteptat ca Washingtonul să anunțe și alte tipuri de ajutoare pentru Ucraina, inclusiv muniție suplimentară și radare de contra-baterie pentru a răspunde nevoilor exprimate de armata ucraineană, a adăugat sursa.

Armamentul este cel mai recent ajutor oferit Ucrainei de către Statele Unite. Luna aceasta, președintele Joe Biden a convenit acordarea unui ajutor militar de 700 de milioane de dolari Ucrainei.

Muniții, radare de contracarare a tirurilor, o serie de radare de supraveghere aeriană, rachete antitanc Javelin suplimentare, precum și arme antiblindate fac, de asemenea, parte din acest pachet, au declarat oficialii.

Un alt efort, de a vinde Ucrainei patru drone mari ce pot fi dotate cu armament, a fost întrerupt la începutul acestei luni, din cauza îngrijorărilor că echipamentul ar putea crea un risc de securitate pentru Statele Unite dacă ar cădea în mâinile Rusiei.

Luptele se intensifică în Lisiceansk, ultima redută din regiunea Lugansk

ACTUALIZARE 8.30 Severodonețk a căzut, luptele s-au mutat la Lisiceansk. Ofensiva Rusiei în estul Ucrainei continuă, în timp ce au fost reluate bombardamentele și în Kiev, Harkov și Odesa.

Odată cu retragerea trupelor ucrainene din Severodonețk, luptele se intensifică în orașul vecin Lisiceansk, ultima redută din regiunea Lugansk care încă este sub controlul armatei ucrainene. Podul care leagă Severodonețkul de Lisiceansk a fost complet distrus. Au fost bombardamente și în alte orașe ucrainene. La Cerkasî, un oraș din centrul Ucrainei, rușii au distrus un pod, iar la Odesa sistemele de apărare antiaeriană au interceptat un proiectil rusesc

Nici Harkovul, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, nu a scăpat de atacuri. Rachetele rușilor au lovit un bloc și au avariat clădirea unui spital.

Localnic: "M-am trezit din cauza unei explozii. La început, nu am înțeles: am crezut că acestea sunt proiectilele obișnuite de ieșire și de intrare. Dar apoi am primit un apel. Mi s-a spus că este un incendiu, iar casa noastră a fost lovită. Am fugit spre casa scării - era mult praf, era groaznic. Mi-am făcut geanta de urgență și am alergat spre subsol. Am săpat cât am putut, dar picioarele noastre erau blocate în moloz. Salvatorii au ajuns repede au avut toate echipamentele necesare. Am stat aproximativ o oră sub dărâmături".

Între timp, la Kiev, salvatorii încă mai caută printre dărâmături, după ce capitala a fost bombardată azi dimineață. Un om a murit și alți 6 au fost răniți, după ce trupele Moscovei au atacat un cartier rezidențial, unde au distrus mai multe blocuri.

Cancelarul german, Olaf Scholz, care participă la summitul G7, a condamnat atacul asupra Kievului și a reafirmat sprijinul Germaniei și al Statelor Unite pentru Ucraina.

Canada a trimis alte două nave de război în Marea Baltică

ACTUALIZARE 8.00 Canada a trimis duminică două nave de război în Marea Baltică şi în Atlanticul de Nord şi care s-au alăturat celor două fregate aflate deja în regiune pentru a întări flancul estic al NATO ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei.

Navele HMC Kingston şi Summerside vor fi desfăşurate timp de patru luni în cadrul unor ''măsuri de descurajare în Europa Centrală şi de Est'', lansate după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, a anunţat Marina canadiană într-un comunicat.

În octombrie, navele vor participa la exerciţii subacvatice de îndepărtare a minelor şi vor menţine un ''nivel ridicat de pregătire'' care le va permite ''să răspundă rapid şi eficient în sprijinul oricărei operaţiuni NATO'', a precizat sursa citată, scrie Agerpres.

Volodimir Zelenki cere din nou arme

ACTUALIZARE 7.30 Volodimir Zelenki cere din nou arme. În mesajul său din noaptea de duminică spre luni, președintele Ucrainei a spus că țara sa are nevoie de apărare aeriană, pentru a opri atacurile rusești asemenea celui din Kiev. Declaraţia vine în contextul în care 14 rachete rusești au lovit, ieri dimineață, zone rezidențiale din Capitala Ucrainei. Un bloc a luat foc, un om a murit și mai mulţi au fost răniți. Este de așteptat ca Volodimir Zelenski să le ceară arme liderilor G7, în intervenția video pe care o va avea astăzi la sumitul care se desfășoară în Germania.

Volodimir Zelenski le cere partenerilor să se grăbească și să trimită arme moderne de apărare aeriană. Liderii G7 - grupul celor 7 mai bogate democrații ale lumii reuniți zilele acestea în Germania - pot opri agresiunea rusă, a mai spus Volodimir Zelenski în discursul său de azi-noapte. A rostit acest nou apel înainte de a lua cuvântul prin videoconferință la acest summit.

Cel mai mare conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial a intrat în a cincea lună, iar alianța occidentală care sprijină Ucraina începea să dea semne de tensiune din cauza costurilor economice în creștere.

Volodimir Zelenski: "Avem nevoie de o apărare aeriană puternică, modernă, pe deplin eficientă, care ne poate asigura o protecție completă împotriva acestor rachete.

Despre asta discutăm în fiecare zi cu partenerii noștri. Există deja niște acorduri. Și partenerii trebuie să se miște mai repede dacă sunt cu adevărat parteneri, nu observatori. Întârzierile în transferul de arme către statul nostru sunt, de fapt, o invitație pentru Rusia să lovească din nou și din nou.

Ce arată aceste rachete de azi (duminică, n.r.)? Și ce arată cele 62 de rachete de ieri (sâmbătă, n.r.), în doar 24 de ore? Arată metoda rusă: de escaladare de fiecare dată când au loc evenimente internaționale.

Liderii G7, care s-au reunit în Germania pentru summit, au împreună potențial suficient pentru a opri agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei în ansamblu. Este posibil. Dar este posibil doar dacă primim tot ceea ce cerem și exact la timp, când avem nevoie: arme, sprijin financiar și sancțiuni împotriva Rusiei.

Armele rusești pot fi oprite doar de arme mai puternice".

Cele mai recente informații legate de războiul din Ucraina:

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin a eşuat în ceea ce priveşte obiectivul său strategic în Ucraina, în ciuda progreselor recente ale armatei ruse în Donbas, în estul ţării.

Forţele ucrainene au atacat duminică o platformă de foraj în Marea Neagră, deţinută de o companie de petrol şi gaze din Crimeea, a transmis agenţia oficială rusă de presă TASS, citând responsabili locali. Potrivit Reuters, acesta ar fi al doilea atac asupra al unui astfel de obiectiv în decurs de o săptămână.

Marea Britanie și Franța au convenit să ofere mai mult sprijin Ucrainei în războiul său cu Rusia, a declarat duminică biroul lui Boris Johnson, în timp ce liderii s-au întâlnit în marja summitului G7.

Preşedintele american Joe Biden a declarat duminică, în marja reununii G7 care se desfășoară la Munchen, că bombardamentele asupra Kievului reprezintă "încă o barbarie".

Ministerul Apărării rus a anunţat, duminică, că a folosit arme de înaltă precizie pentru a lovi centre de antrenament ale armatei ucrainene în regiunile Cernihiv, Jîtomîr şi Lviv din Ucraina, au informat agenţiile de presă ruse, citate de Reuters și Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la declarațiile lui Dmitri Medvedev, care a acuzat Bucureștiul că vrea să creeze o „nouă Românie Mare”. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei avertizează că vor fi consecințe pentru Republica Moldova, dacă va intra în Uniunea Europeană. MAE spune că reacția lui Medvedev indică „un mare grad de frustrare” și că decizia UE de a acorda statutul de stat candidat Republicii Moldova este „o decizie corectă”.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, ar fi inspectat trupele ruse din Ucraina, scrie Reuters, citând ministerul apărării de la Moscova.

Editor : G.M. | M.D.B.