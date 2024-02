Fechet explică scăderea bugetului pentru Rabla Clasic: Finanţăm mai puţine maşini cu combustie internă şi mai multe electrice

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, explică scăderea cu peste 200 de milioane de lei a bugetului programului Rabla Clasic prin faptul că autorităţile şi-au propus creşterea numărului de maşini electrice pe şosele, pentru că marile oraşe au nevoie de aer curat. În ceea ce priveşte momentul la care cele două programe Rabla – Clasic şi Plus – vor începe în acest an, ministrul afirmă că ”în niciun caz” autorităţile nu îşi propun ca acesta să fie în vară, ci mai devreme.



Mircea Fechet a explicat, marţi seară, care sunt motivele pentru care bugetul programului Rabla Clasic a scăzut de la 560 de milioane de lei în anul 2023 la 300 de milioane de lei în anul 2024.



”Pentru că ne propunem ca în fiecare an să luăm o parte din banii de la Rabla Clasic şi să-i mutăm la Rabla Plus. Cu alte cuvinte, finanţăm mai puţine maşini cu combustie internă, diesel sau benzină, şi mai multe maşini electrice, mai prietenoase cu mediul, ţinând cont că avem nevoie şi de aer curat în marile oraşe şi nu doar de maşini noi pe stradă”, a declarat Mircea Fechet, la Euronews România și citat de News.ro.



În ceea ce priveşte momentul începerii programului Rabla, ministrul a explicat că acest aspect ”ţine mult de aprobarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu”. El a precizat că speră ca miercuri să aibă avizat proiectul de Hotărâre de Guvern. Fechet a spus că ”în cel mai rău caz va dura o săptămână” aprobarea acestui buget.



Între timp, proiectele celor două programe sunt în consultare publică.



Mircea Fechet a precizat că nu poate da un termen la care vor începe cele două programe, dând asigurări că autorităţile ”nu pierd nicio zi” pentru ca acestea să fie implementate cât mai curând, mai ales având în vedere faptul că numeroşi cumpărători aşteaptă deschiderea programelor pentru a-şi achiziţiona autovehicule.



”În niciun caz nu ne propunem să ne prindă vara fără programele Rabla. În mod tradiţional, ele încep în primăvară. (...) Pot să spun că nu pierdem timpul”, a afirmat ministrul Mediului.

