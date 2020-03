Femeia din Hunedoara depistată cu coronavirus și care nu a respectat izolarea are dosar penal

Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani s-a sesizat din oficiu şi a deschis un dosar penal "in rem", pentru faptă, în cazul femeii din Valea Jiului care nu a respectat condiţiile de izolare la domiciliu, după ce venise din Italia, iar apoi a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirusul COVID-19.



"A fost deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunea prevăzută de articolul 352, alineatul 1, Cod Penal. Poliţia Petroşani va face cercetări, în acest caz, sub supravegherea procurorului de caz", a declarat joi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, procurorul Darius Roman.



Potrivit acestuia, articolul în baza căruia a fost deschisă ancheta face referire la "zădărnicirea combaterii bolilor". Deocamdată, audierile în acest caz nu au început.



Femeia de 26 de ani, din Valea Jiului, a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirusul COVID-19, ea fiind internată marţi noaptea la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.



Pacienta fusese amendată, pe 6 martie, cu 10.000 de lei de către DSP Hunedoara pentru că nu a respectat regimul de autoizolare la domiciliu, deşi i se comunicase că trebuie să rămână acasă după ce s-a întors din Italia, pe 1 martie.



Femeia a plecat de acasă, unde era în regim de izolare, şi s-a deplasat la spitalul din municipiul Petroşani, unde a fost internată într-un salon izolat al unităţii medicale.



Ulterior, DSP Hunedoara a fost anunţată, pe 9 martie, că femeia are febră, iar testele efectuate au arătat că fusese infectată cu virusul COVID -19.



În urma acestui incident, o anchetă epidemiologică a fost declanşată şi la Spitalul de Urgenţă din Petroşani şi au fost recoltate probe de la 42 de persoane care au intrat în contact cu pacienta. Probele au fost trimise la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara şi se aşteaptă rezultatele. Conform procedurilor, cele 42 de persoane au intrat în regim de izolare la domiciliu.

Editor web: A.P.