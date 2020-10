Gabriela Firea a explicat după ședința PSD de ce s-a tuns

Rămasă fără fotoliul de primar, Gabriela Firea a a fost consolată de partid cu locul fruntaș pe lista candidaților la Senat. După ședința PSD a explicat amuzată de ce s-a tuns.

Reporter: V-ați schimba lookul pentru pozele de parlamentare?

Gabriela Firea: Dumneavoastră, când vă schimbați lookul vă gândiți la pozele de parlamentare? M-am gândit, ca orice femeie care din cauza campaniei nu a mai reușit să ajungă la coafor, m-am gândit să fac o programare la coafor. Am ajuns, am coborât, am urcat în coafor, am rugat-o pe stilistă să îmi spună ce părere are. Mi-a spus că ar trebui să mă mai tund, că am părul ars.

Am obținut un scor bun cu toate furturile lor la Primăria capitalei și Consiliul General. Prin urmare, voi deschide lista PSD de la Senatul României.

