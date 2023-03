Hollywood de Vâlcea: Primăria din Măldărești a dat 300.000 de euro pentru a scrie numele comunei pe un deal

Hollywood s-a mutat la Vâlcea, în comuna Măldărești. Numele comunei este scris cu litere uriașe pe unul dintre dealuri, iar mai la vale se poate vedea o construcție din lemn, care ar trebui să fie un refugiu turistic. Investiția a costat primăria trei sute de mii de euro. O echipă Digi24 a vrut să afle mai multe informații despre proiect, doar că primarul din localitate a avut o reacție inexplicabilă.

Ion Bociog, primarul comunei Măldăreşti: Nu știu ce să vă spun acum. Eu am făcut proiectul, proiectul a fost pe fonduri europene, l-am achitat. Dar de ce mă anchetezi acuma pe mine, că am primit, că am făcut. Ce vrei?

-Voiam să vă întreb câți bani ați folosit..

-Auzi, da nu mă întreba sâmbăta. Vii luni la birou și ma întrebi dacă vrei. Am folosit toți banii. Dacă vrei să mă anchetezi vino cu unu de la DNA, nu așa că ești tu acum dispusă să mă...

-Domnule primar..

-Hai, pa. Ai înțeles? Atât.

-Domnule primar sunt...

-Punem punct!

Supărarea primarului este oarecum justificată, dacă ne uităm în jur. Sunt multe lipsuri față de ce ar trebui să fie. Investiția fost începută în 2014 și finalizată în 2020. Cel puțin, așa scrie pe afiș.

Anamaria Ianc - jurnalist Digi24: Primarul comunei Măldărești din județul Vâlcea a cheltuit aproximativ 3 sute de mii de euro pentru a construi acest refugiu turistic și pentru a scrie numele comunei în vârful unui deal. Dacă este să ne orientam după indicatorul care este amplasat lângă refugiul turistic, acesta ne indică faptul că dacă urmez direcția stânga voi merge spre traseul Drumul potecașilor. Haideți să vedem dacă reușim să găsim traseul. Evident, n-am reușit. Dacă turiștii nu sunt experimentați sau nu folosesc aplicații care să îi ajute să se orienteze, cu greu pot găsi traseul.

Am ajuns la ultimul indicator de pe acest drum însă nu pot înțelege ce scrie pe el din cauza faptului că înscrisurile au disparut, nu am nici marcaje turistice, așadar nu mă pot orienta pentru a găsi Drumul potecașilor. Ne-am întors la refugiul turistic. Aici, altă surpriză. Nu-i curent, nici lumină.

În calitate de turist vreau să rămân peste noapte în acest refugiu turistic. Încerc să folosesc becurile din aceasta încăpere, însă din păcate acestea nu funcționează. Se întâmplă acest lucru în ciudat faptului că pe acoperișul acestei cladiri sunt amplasate 3 panouri solare.

Localnicii spun că zona e frumoasă, dar degeaba. Nu sunt turiști. Așa că banii mergeau investiți altfel.

-Turiști... unul la lună.

-Păi și e normal?

-Nu e normal, da' ce să facem dacă la noi așa e, așa e.

-Dar câți bani a dat pe el, știți?

-Nu știu...

-Trei sute de mii de euro

-3 sute? Nooo..

-Ați văzut unde scrie?

-Da.

-Cum vi se pare?

-E bine.

-Dar știți câți bani a dat?

-Cât?

-Trei sute de mii de euro.

