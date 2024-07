Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate, Iulian Fota, a vorbit, miercuri, la Interviurile Digi24.ro despre amenințările în creștere la nivel global și climatul de instabilitate generat de schimbările geopolitice. Acesta a vorbit despre riscul ca România să fie în situația de a-și apăra militar teritoriul. Fostul consilier consideră că „responsabilitatea principală a viitorului președinte al României va consta în pregătirea țării noastre pentru o agresiune militară, inevitabilă”.





Iulian Fota consideră că avertismentele miniștrilor de externe și a celor de apărare de la nivel european, care au vorbit despre neceistatea pregătirii continentului pentru o conflagrație la scara largă, trebuie luate în serios și crede că viitorul președinte trebuie să pregătească țara pentru un conflict: Din noiembrie anul trecut am constatat cel puțin 9 oficiali de nivel înalt, miniștri ai apărării, miniștri de externe, șefi de stat major, premieri care au spus cu subiect și predicat că trebuie să ne pregătim pentru că ei se așteaptă ca undeva în următorii ani să ne confruntăm cu o agresiune militară.

Alexandru Rotaru: O să vreau să ne dați detalii.

Iulian Fota: Ce diferă la oamenii ăștia este când se va întâmpla chestia asta. Unii zic peste 3 ani, alții zic peste 5 ani, unii sunt mai optimiști, zic peste 8 ani, dar niciunul dintre ei nu revine asupra afirmației. Și, repet, avem am o listă lungă și are sens, pentru că uitați-vă la ruși. N-au putut să-și rezolve diplomatic problemele, au încercat o soluție militară. China e posibil să încerce soluția militară la problema numărul, care este Taiwanul. Iranul, pentru prima dată, atacă direct Israelul masiv, cu drone și cu rachete. Înainte atacase Israelul numai indirect, prin Hezbollah și alți interpuși. Deci, faptul că țările din ce în ce mai multe sunt tentate să apeleze la soluții militare, asta face pe toată lumea să fie extrem de preocupată, îngrijorată



Acesta a mai adăugat: De aia ne punem problema de comisar pentru apărare, pentru că n-avem suficientă industrie de apărare și ne dăm seama că războaiele consumă milioane de obuze și noi nu suntem în stare să le producem. Acest aspect vine la pachet cu populismul și eu sunt atacat că fac un discurs al războiului. Dacă ceea ce eu fac, pledoaria pe care eu am și explicații pe care le dau sunt interpretate de către unii ca o pledoarie pro-război, Ucraina este de vină ca victimă și mulți uită că Rusia este cea care a a agresat. Discutăm vinovăția victimei și nu discutăm modul în care ar trebui să sancționăm greșelile agresorului. Adică pe fondul ăsta de confuzie morală și de busolă dată peste cap, o dată în plus va fi dificil să identificăm ce avem de făcut, dar, după părerea mea, asta trebuie să facă, scrie și în constituție: Președintele e responsabil de pregătirea pentru agresiune militară. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare.

Aminitim, la începutul acestui an, o serie de miniștri din UE au vorbit despre o conflagrație inevitabilă. Spre exemplu, ministrul german al apărării declara: „Trebuie să fim pregătiți pentru război până în 2029”. „Trebuie să promovăm măsuri de descurajare, pentru ca situația să nu se înrăutățească”, a spus el, adăugând că finanțele, materialele și personalul sunt esențiale pentru acest obiectiv.





Editor : Alexandru Rotaru