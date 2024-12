Localnicii din Deveselu spun că scutul le dă siguranță și locuri de muncă. „Dacă rusul ar face ceva, ne apără NATO, ne apărăm bine”

Scutul de la Deveselu este subiect de campanie pentru candidatul Călin Georgescu. Dacă va ajunge președinte, acesta spune că va evalua scutul de la Deveselu, iar în trecut, l-a calificat drept „o rușine diplomatică”. Scutul de la Deveselu este un sistem de apărare aeriană, operat de armata Statelor Unite, menit să apere România și țările de la granița de est a NATO de eventuale atacuri cu rachete. Oamenii din Deveselu spun că le oferă siguranță, le-a adus prosperitate și locuri de muncă și sunt mândri că în comuna lor a fost amplasat acest scut.

Într-o comună de nici trei mii de locuitori, din mijlocul Olteniei, se află un punct strategic extrem de important pentru NATO: scutul de la Deveselu. Baza militară, acolo unde este amplasat scutul, este un punct strategic pentru Europa și are rol de apărare în fața oricărui atac. Scutul a devenit operațional în anul 2016, după 12 ani de când România a devenit stat membru al alianțeI NATO. Inițial, au fost luate în calcule atacuri dinspre Iran, acum nu sunt excluse nici unele dinspre Rusia. Mai ales că Vladimir Putin consideră un astfel de sistem de apărare o amenințare. Acum, unul dintre candidații la prezidențiale, Călin Georgescu, spune că va evalua scutul de la Deveselu, dacă va ajunge președintele României. În trecut spunea că este o „rușine diplomatică”. Oamenii din Deveselu, însă, se simt în centrul puterii.

Localnic: Foarte în siguranță, suntem destul de în siguranță, ne ajută de foarte mult timp. Toate bazele militare, toate astea sunt adunate aici.

Localnic: Suntem în NATO, suntem... Deci, dacă rusu' ar vrea să facă ceva, eu cred că ne apără NATO, ne apărăm, ne apărăm bine, nu așa. Eu, cel puțin, am încredere în NATO. Sunt om bătrân, am 74 de ani, am făcut armata.

Reporter: Câtă încredere aveți în NATO? Câtă încredere aveți în scutul ăsta de aici? Credeți că ne apără?

Localnic: Păi, normal. Normal. E periculos ce se vorbește acum. Dumneavoastră sunteți tineri, eu sunt mai bătrân și mi-au povestit și mie bătrânii ce înseamnă Garda asta deOamenii din Deveselu spun că le oferă siguranță, le-a adus prosperitate și locuri de muncă și sunt mândri că în comuna lor a fost amplasat acest scut. fier. Se presupune că rămânem pe dinafară.

Întreaga investiție din baza militară de la Deveselu a costat 177 de milioane de dolari, din care România a investit puțin peste 11 milioane. Investiția americanilor a adus, însă, și prosperitate oamenilor.

Localnic: Tineretu', angajați sunt destui. Din împrejurimi, de peste tot. Unde să lucreze aici? Că s-a închis tot! Nu mai e nimic!

Localnică: Noi suntem foarte mulțumiți, deci nu avem absolut nimic de obiectat.

Ciprian Eugen Rusu - directorul Școlii Gimnaziale Deveselu: Condițiile foarte bune din comuna Deveselu se datorează atât soldaților americani din baza militară, dar și comunității locale. Grădinița de la Deveselu este construită de la zero de americani și școala este renovată tot datorită americanilor. Ajută copiii care sunt mai defavorizați atât de Crăciun, și de Paște, dar și în timpul anului.

În baza militară de la Deveselu sunt 400 de soldați, români și americani, deopotrivă.

