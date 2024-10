Moartea lui Liam Payne: primele date ale legiștilor, după ce au efectuat autopsia cântărețului

Starul pop Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, și-a pierdut viața după ce a suferit mai multe traumatisme și sângerări interne, în urma căderii de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires, au declarat procurorii joi, adăugând că o primele date arată că incidentul a avut loc după consumul de substanțe interzise, transmite Reuters.

Payne, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la balconul unei camere de hotel de la etajul trei din Buenos Aires, miercuri.

În primele detalii oficiale ale autopsiei, biroul procurorului a declarat că medicii legiști au descoperit 25 de leziuni compatibile cu cele cauzate de o cădere de la înălțime, inclusiv leziuni fatale la cap, cu sângerări interne și externe. Nu existau semne că ar fi fost implicată o a treia persoană, deși incidentul este investigat ca o „moarte suspectă”, din motive procedurale.

„Totul indică faptul că muzicianul era singur în momentul căderii și trecea printr-un fel de episod din cauza consumului de substanțe interzise”, a precizat biroul procurorului.

„Poliția care a cercetat scena a găsit substanțe în cameră care, la prima vedere – și în așteptarea confirmării de la experți – par a fi narcotice și băuturi alcoolice, precum și mai multe obiecte și piese de mobilier distruse”, mai arată sursa citată. Potrivit sursei citate, au fost găsite medicamente care se eliberează fără prescripție medicală, suplimente de energie și medicamentul pentru anxietate Clonazepam.

Anterior, autoritățile declaraseră că au găsit camera într-o „dezordine totală”, cu diverse obiecte sparte și medicamente împrăștiate.

Totodată, înainte ca Payne să cadă de la etaj, un angajat al hotelului a apelat serviciile de urgență, solicitând ajutor.

Deși detaliile în jurul morții sale rămân neclare, Payne a vorbit public despre luptele sale cu sănătatea mentală și despre utilizarea alcoolului pentru a face față presiunilor celebrității, subliniază Reuters.

Liam Payne a cunoscut faima cu trupa One Direction, trupă formată în cadrul emisiunii „X Factor” din Marea Britanie, în 2010. Alături de Liam Perry, în trupă au mai fost și Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan și Louis Tomlinson, toți având acum cariere solo.

Trupa a vândut 70 de milioane de discuri, având șase hituri în top 10 al Billboard Hot 100, inclusiv „What Makes You Beautiful”, „Story of My Life” și „Live While We're Young”. Payne a co-scris piese precum „Story of My Life” și „Night Changes”.

