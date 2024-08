Noi date în ancheta triplei crime din București: Polițiștii au stabilit arma. Vecin: „Tot timpul a avut probleme cu geamănul”

Tripla crimă în familie din Capitală se conturează într-un scenariu de film de groază. Suspectul principal își acuză fratele geamăn de fapta oribilă, după ce tocmai acesta a fost cel care a sunat la 112 și a reclamat că mama sa și alți doi frați au fost uciși, în propria casă. Principalul suspect a fost reținut și procurorii cer să fie arestat pentru 30 de zile, în timp ce fratele său geamăn are un alibi solid, pentru că în orele în care ar fi avut loc oribila crimă a fost văzut de mai multe persoane departe de casă.

Cei doi gemeni identici au fost duși la audieri cu aceeași suspiciune: uciderea mamei și fraților. După ore în șir de întrebări anchetatorii au tras o primă concluzie.

Alexandru Anghel, procurorul de caz: În locuință se aflau mama și cu cei 4 copii. Victimele sunt mama, fiica și unul dintre frați, ceilalți doi sunt frați gemeni. Unul era în locuință, celălalt a apelat la 112. Bănuiala este că cel din locuință ar fi autorul. A existat un ordin de protecție față de geamănul găsit în casă, dar din dorința mamei ordinul a fost retras. Există semne că în casă s-a făcut curat, au fost șterse urmele de sânge.

Cu noile informații în față, anchetatorii au putut reface filmul tragediei. Primul geamăn i-a ucis pe trei dintre membrii familiei și apoi a încercat să ascundă crima. Timp de mai multe ore geamănul lui nu a dat de mamă la telefon, așa că a venit în vizită unde a descoperit oroarea. A sunat imediat la 112.

Când au ajuns polițiștii la fața locului, două dintre cadavre erau deja băgate în saci și casa era curățată recent de principalul suspect, semn că încerca să-și ascundă urmele.

De aici a început ping-pong-ul de acuzații între ei, devenind fiecare pe rând suspectul principal. Totuși cel care a sunat la Poliție a putut dovedi că nu era acasă în momentul când cele trei victime au fost ucise.

Nicoleta Micu - avocat: A fost audiat suspectul, ulterior în calitate de inculpat.

Dan Antonescu, expert criminolog: Problema o reprezintă autorul acestei fapte, cel care a fost găsit încuiat pe dinăuntru cu victimele. Acesta a avut intenția de a omorî, a fost violent cu ceilalți membrii ai familiei, dar nu au fost luate măsurile medicale. Este foarte posibil ca această persoană să aibă probleme de natură psihică. Va fi efectuată o expertiză medico-legală, psihiatrică, pentru a se stabili dacă a avut discernământ la momentul comiterii faptei sau dacă a fost diminuat, sau a bolit de vreo afecțiune.

Vecinii familiei spun că scandalurile erau la ordinea zilei și sunau des la 112.

-Au chemat poliția de mai multe ori. Și femeia, ca mamă, că și eu dacă s-ar fi întâmplat ceva, nu primeam copilul în casă? Dar nici nu am dormit azi noapte, am stat cu gândul, că mi-a fost milă că doar am vorbit cu maica-sa duminică.

-Cu ani în urmă nu prea s-a înțeles cu geamănul ăsta, tot timpul a avut probleme.

Cele trei trupuri neînsuflețite au fost duse la INML pentru autopsie. Polițiștii au stabilit că arma crimei este un cuțit din locuință.

