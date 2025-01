„Nu le venea să creadă”. Cum a reușit să îi șocheze Ion Țiriac pe angajații unei bănci

Ion Țiriac, cunoscutul om de afaceri pasionat de automobile, i-a lăsat fără cuvinte pe angajații unei bănci din România, după ce a prezentat o bancnotă de 1.000 de dolari pentru a achita un Volkswagen Beetle. Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproape 50 de ani, iar bancnotele fuseseră scoase din circulație în 1969. Angajații băncii au avut nevoie de trei zile pentru a verifica autenticitatea banilor, transmite digisport.ro.

Țiriac, care deține una dintre cele mai mari colecții de mașini din lume, a ales să achite un Volkswagen Beetle cu o bancnotă de 1.000 de dolari, bancnotă care nu mai era în circulație din 1969.

Incidentul a avut loc după un turneu în Iran, în cadrul căruia fostul jucător de tenis câștigase o sumă de bani cu care a decis să își achiziționeze un Volkswagen Beetle.

La întoarcerea în România, afaceristul s-a îndreptat către o bancă pentru a finaliza tranzacția. La ghișeu, însă, angajații băncii au fost uluiți să vadă o bancnotă de 1.000 de dolari, despre care nu știau că mai există. După verificări care au durat trei zile, Țiriac a reușit să cumpere mașina, iar angajații băncii au rămas impresionați de raritatea banilor pe care îi văzuseră pentru prima dată.

”Îmi amintesc că am cumpărat un Volkswagen Beetle în București. Și la vremea aceea, m-am dus la o bancă și am plătit cu dolari: o bancnotă de 1.000 de dolari și 1.002 bancnote de un dolar, pentru că mașina era 2.002 dolari. Îmi aduc aminte că am stat 3 zile pentru că nu le venea să creadă că există bancnotă de 1.000 de dolari. «Wow, ce bancnotă», au zis ei. Au mers la Banca Națională a României pentru verificări”, a povestit Ion Țiriac.

Ion Țiriac, locul 2 în topul Forbes al celor mai bogați români, i-a făcut cadou fiicei sale, în urmă cu trei ani, un Mercedes AMG GT, în valoare de 350.000 de euro.

