O femeie din Galați și-a „uitat” copilul la spital, unde venise în vizită la alt copil, internat. Explicația mamei: „Am fost în oraș”

O femeie de 39 de ani din Galați este anchetată după ce și-a lăsat un copil pe holul spitalului. Venise în vizită la fiica sa de 8 ani, internată. La plecare, a uitat să își ia și băiatul de 9 ani, care o însoțise.

Anca are doi copii, o fetița de 8 ani și un băietel de 9 ani. Fetița este internată de o săptămâna la Spitalul de Copii din Galaţi, iar în weekend a mers să o viziteze împreună cu băiețelul. În timp ce se afla pe holul spitalului, femeia i-a spus copilului că merge la toaletă și nu s-a mai întors. După câteva minute, personalul medical a sesizat că băieţelul era singur.

-Din urgență, doamnele au sunat la poartă că e un copil singur acolo, de acolo au anunțat poliția și a venit poliția și au anunțat tatăl copilului.



Anca Stratulat, mamă: Mi s-a făcut rău deodată și .....

-Nu ați anunțat pe nimeni că lăsați băiatul acolo?

-Pai nu aveam pe cine că nu mai erau asistentele. Am fost în oraș, doamnă.

-Şi de băiat ați uitat?

-Copilul da, am uitat de el, am uitat de el.



Cătălin Munteanu, avocat Spitalul de Copii Galaţi: Pe perioada vizitei, aceasta a pretextat că trebuie să meargă la toaletă, ocazie cu care a lăsat cei doi minori și nu s-a mai întors la aceştia. Asistenta a sesizat acest aspect și a luat legătura cu medicul de gardă.

Tatăl a venit să își ia copilul acasă, în timp ce mama rătăcea pe străzi. Familia are o situație financiară dificilă și în trecut au fost momente în care au dorit să renunțe temporar la copii. S-au răzgândit după ce asistenții de la Protecția Copilului le-au cerut părinților să renunțe definitiv la copii.



Marcel Deaconu, tatăl copiilor: Chiar am vrut să îi abandonez atunci.

-Ați vrut să vă abandonați copii?

-Da, m-am dus la ei și mi-a zis să renunț la ei de tot și am zis nu se poate.

-A mai abandonat copiii?

-Da, da, de mai multe ori.

Cu toate acestea, reprezentanții Directiei nu sunt informați în legătura cu acest caz.

Tania Calcan, purtator de cuvânt Protecția Copilului Galaţi: Deocamdată nu avem nicio informație despre copii, despre familie, toate lucrurile abia au început și sunt în verificare.

Felicia Tudoran, purtator de cuvânt IPJ Galaţi: Polițiștii din cadrul secției de poliție Galați au efectuat verificări în vederea indentificării mamei minorului, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani din municipiul Galați. În cursul zilei de astăzi aceasta a fost invitată la sediul secției de poliție în vederea clarificării situației.

Pe timpul anchetei sociale cei doi minori vor rămâne în grija părinților.

Editor : A.P.