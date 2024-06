(P) MAREA OFERTĂ ANIVERSARĂ LA LINK ACADEMY: Peste 30% reducere + pachet BONUS pentru școlarizare gratuită pe viață

De obicei, sărbătoriții primesc cadouri de ziua lor, dar LINK Academy organizează o sărbătoare diferită de aniversarea sa. În săptămâna aniversară, LINK Academy oferă o reducere de peste 30% din taxele de școlarizare, iar toți cei care se înscriu până vineri, 14 iunie, primesc un pachet bonus care vă permite să continuați gratuit perfecționarea după finalizarea programului de un an, ori de câte ori este necesar. Fără limită.

Tehnologia se dezvoltă și se schimbă constant, așa că LINK Academy își actualizează planul și programa în fiecare an pentru a oferi cursanților acces la cele mai noi cursuri. Acum aveți posibilitatea de a obține complet gratuit toate cursurile pentru departamentul vostru care vor apărea în viitor, după finalizarea școlarizării. Datorită unei astfel de oportunități unice, puteți fi siguri că cunoștințele voastre nu se vor învechi, iar investiția voastră va fi răsplătită pe termen lung și de mai multe ori.

Cu toate acestea, numărul celor înscriși în condiții aniversare este limitat, așa că grăbiți-vă și rezervați-vă locul cât mai repede. Mai multe informații despre cum să intrați în posesia cadoului de la LINK Academy puteți afla accesând acest link.

Cea mai rapidă cale către un job foarte bine plătit în sectorul IT

Școlarizarea la LINK Academy este destinată tuturor celor care doresc să obțină succes și să dobândească cunoștințe și abilități practice care să le asigure o carieră extrem de profitabilă în IT.

La LINK Academy aveți oportunitatea să vă perfecționați într-unul dintre cele 6 domenii IT de bază: programare, administrarea rețelelor, design, IT business, design 3D și CAD sau dezvoltarea aplicațiilor mobile. Indiferent de domeniul pe care îl alegeți, durează doar 9 până la 12 luni pentru a deveni expert în sectorul IT, indiferent de nivelul de cunoștințe anterior.

Programul LINK Academy este autorizat oficial de Departamentul de Examinări Internaționale Cambridge și de programele de certificare IT de top la nivel global, astfel încât, după școlarizare, cursanții au posibilitatea de a obține gratuit unele dintre cele mai recunoscute certificate IT la nivel global, care le asigură angajarea în cele mai bine plătite poziții din prezent – Microsoft, Adobe, Autodesk, Oracle, Linux Professional Institute, Cisco, CompTIA, Unity, ISTQB, Python Institute sunt doar câteva dintre ele.

La LINK Academy puteți dobândi cunoștințe practice și cele mai căutate abilități IT în conformitate cu preferințele voastre: în mod tradițional – urmând cursurile în săli de clasă moderne, lucrând cu profesori de top, sau online – învățând de la distanță, din orice oraș sau țară, prin intermediul celei mai moderne platforme Distance Learning. În acest mod, cursanții online urmăresc toate cursurile, citesc materialele, rezolvă teste și exerciții și lucrează direct cu profesorii – ca și cum ar fi în clasă.

Foștii cursanți LINKAcademy lucrează deja la cele mai promițătoare locuri de muncă și câștigă salarii mari și sigure. În doar 9 până la 12 luni, și voi puteți face același lucru – trebuie doar să vă înscrieți la timp și să deveniți parte din a 15-a generație de cursanți LINK Academy.