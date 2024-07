(P) Vreţi un succes sigur în industria IT? Învăţaţi limbajul de programare JAVA

În prezent se folosesc peste 700 de limbaje de programare şi apar constant altele noi, ceea ce poate influenţa învăţarea limbajului de programare Java în 2024. Cu o creştere mare a utilizării limbajelor precum Python, JavaScript şi Swift, se impune în mod natural întrebarea unde se găseşte astăzi Java şi cât de relevant este acest limbaj. Totuşi, cercetările spun că programatorii consideră că pregătirea în această direcţie merită investiţia (care se recuperează foarte repede). Prin urmare, haideţi să analizăm mai detaliat toate aspectele şi să descoperim secretele acestui limbaj de programare, pentru a înţelege mai bine de ce este atât de apreciat, folosit, profitabil şi de lungă durată.

În textul care urmează vă prezentăm 7 motive cheie pentru care ar trebui să luaţi în considerare învăţarea limbajului de programare Java.

Popularitatea şi longevitatea

Java are posibilitatea unei adaptări constante la noile tehnologii şi face asta foarte bine de mai bine de două decenii. Adaptabilitatea sa orizontală şi verticală este implementată cu succes în diferite industrii, inclusiv finanţe, sănătate, educaţie şi telecomunicaţii. De la apariţia sa şi până în prezent, Java a oferit o soluţie sigură şi eficientă pentru dezvoltarea aplicaţiilor mari, iar longevitatea poate fi, de asemenea, prescrisă sprijinului continuu din partea companiei Oracle.

Actualizările regulate ale limbajului asigură ca Java să rămână relevant şi compatibil cu tehnologiile moderne, cum ar fi microserviciile, cloud computing şi inteligența artificială. Capacitatea sa de a echilibra între tradiţie şi inovaţie reprezintă un rol semnificativ în lumea tehnologiei oferind programatorilor instrumente necesare pentru a face faţă provocărilor din viitor.

Comunitate mare şi sprijin

Java are o comunitate uriaşă în care are loc distribuirea de resurse, inclusiv tutoriale detaliate, forumuri extinse, documentaţie tehnică şi biblioteci bogate care pot facilita învăţarea şi rezolvarea problemelor. Această comunitate nu este doar mare, ci şi foarte activă, ceea ce înseamnă că cele mai recente tendinţe, cele mai bune practici şi cele mai recente versiuni de instrumente şi tehnologii sunt accesibile rapid tuturor utilizatorilor.

Organizaţiile partenere, cum ar fi Oracle şi Eclipse Foundation, lucrează continuu la îmbunătăţirea limbajului şi a cadrelor sale, iar mulţi membri ai comunităţii contribuie la proiecte deschise şi biblioteci care îmbogăţesc ecosistemul. Această reţea bogată de asistenţă nu numai că facilitează munca începătorilor, care constă în descurcarea şi avansarea rapidă, ci oferă şi programatorilor cu experienţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi competenţele şi de a ţine pasul cu cele mai recente realizări ale industriei.

Independenţa platformei

Una dintre cele mai cunoscute şi respectate caracteristici ale limbajului Java este capacitatea sa de a rula pe diferite platforme, fără a fi nevoie de modificări ale codului. Datorită Java Virtual Machine (JVM), când codul este odată scris şi compilat, acesta poate fi executat pe orice dispozitiv sau sistem de operare. Această caracteristică, cunoscută sub numele de Platform Independence sau independenţă a platformei, permite programatorilor să dezvolte aplicaţii care pot fi rulate pe o gamă largă de sisteme de operare, precum:

Microsoft Windows: Aplicaţiile Java se utilizează pe scară largă pe diferite versiuni ale sistemului de operare Windows, inclusiv Windows 10, Windows 8, Windows 7 şi versiuni mai vechi.

Linux: Java este foarte popular pe platforma Linux datorită stabilităţii şi securităţii sale. Se utilizează pe diferite distribuţii, cum ar fi Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Debian şi altele.

macOS: Java este susţinut şi pe sistemele de operare MacOS, permiţând dezvoltarea şi rularea aplicaţiilor Java pe computerele Apple.

Solaris: Solaris, sistemul de operare dezvoltat de Sun Microsystems (acum Oracle), are un suport îndelungat pentru Java datorită relaţiei strânse între cele două companii.

HP-UX: HP-UX, sistemul de operare UNIX de la Hewlett-Packard, permite rularea aplicaţiilor Java în toate mediile sale.

Android: Android, cel mai popular sistem de operare pentru telefoane mobile din lume, foloseşte Java ca limbaj primar de dezvoltare a aplicaţiilor, deşi se foloseşte versiunea specializată de JVM cunoscută sub numele de Dalvik sau Art.

Aplicare largă în lumea afacerilor

Ca unul dintre cele mai fiabile limbaje de programare, Java permite dezvoltarea aplicaţiilor eficiente care pot satisface nevoile proceselor de afaceri complexe şi ale organizațiilor mari. Multe companii folosesc Java pentru dezvoltarea aplicaţiilor pentru companii, inclusiv sisteme de afaceri, platforme de comerţ electronic, servicii financiare, aplicaţii de sănătate şi multe alte sisteme critice.

Conform raportului LinkedIn, Java rămâne un limbaj cheie pentru aplicaţiile de afaceri şi în 2024. Cererea pentru programatori care deţin cunoştinţe de Java este constant ridicată, ceea ce deschide numeroase oportunităţi pentru muncă şi dezvoltare profesională. Un număr mare de corporaţii, inclusiv giganţi tehnologici precum IBM, Oracle şi Google, folosesc Java ca limbaj de bază pentru produsele şi serviciile lor.

Dezvoltarea aplicaţiilor Android

În lumea dezvoltării mobile, unde concurenţa este tot mai mare, la fel ca şi aşteptările clienţilor, Java rămâne un instrument cheie pentru programatorii care doresc să creeze aplicaţii de succes Android. Cunoaşterea limbajului Java nu numai că vă permite să creaţi aplicaţii care pot fi uşor distribuite şi utilizate la miliarde de dispozitive Android din întreaga lume, ci oferă şi o bază stabilă pentru învăţarea altor tehnologii şi instrumente din ecosistemul Android.

Java permite, de asemenea, integrarea cu diferite API-uri şi servicii, ceea ce extinde în continuare posibilităţile aplicaţiei. Indiferent dacă implementează Google Maps, Firebase Service pentru autentificare şi analiză sau integrare cu serviciile Cloud, Java oferă flexibilitate şi putere necesară pentru dezvoltarea aplicaţiilor mobile moderne şi complexe.

Performanţă înaltă şi eficienţă

Java Virtual Machine (JVM) oferă optimizare dinamică a codului în timpul execuţiei sale. Aceasta înseamnă că codurile care sunt adesea utilizate pot fi optimizate şi accelerate în continuare, ceea ce duce la îmbunătăţirea performanţei aplicaţiei. Mai mult, JVM foloseşte tehnici care gestionează automat memoria, reducând riscul scurgerilor de memorie şi optimizarea utilizării resurselor.

Eficienţa limbajului Java nu se limitează doar la sistemele de back-end. Java este, de asemenea, un instrument puternic pentru dezvoltarea aplicaţiilor de înaltă performanţă pentru platforme desktop şi mobile. Integrarea cu diferite baze de date, protocoale de reţea şi alte tehnologii, permite dezvoltarea aplicaţiilor rapide, sigure şi fiabile.

Oportunităţi excelente de carieră

Cunoaşterea limbajului Java înseamnă că puteţi lucra la dezvoltarea aplicaţiilor pentru companii, aplicaţii web, aplicaţii mobile pentru Android, precum şi la dezvoltarea analizelor de date şi a inteligenţei artificiale. Această diversitate permite programatorilor să aleagă între diferite drumuri în carieră şi specializări, adaptându-şi cariera la propriile interese şi oportunităţi de piaţă.

Conform rapoartelor de pe platformele precum LinkedIn şi Glassdoor, salariile pentru programatorii Java sunt printre cele mai mari din domeniul IT.

Cum să deveniţi expert JAVA?

Există un număr mare de instituţii de învăţământ formale şi informale, precum şi cursuri online care pregătesc programatori noi şi oferă dobândirea cunoştinţelor noi pentru programatorii care se ocupă deja cu această profesie.

Învățarea programului Java în 2024 este o investiţie inteligentă pentru viitorul vostru, iar în regiunea noastră există o opţiune excelentă pentru toţi cei care doresc să dobândească mai multe cunoştinţe academice din numeroase abilităţi IT, şi desigur, din limbajul de programare Java. Vorbim despre LINK Academy – o instituţie de învăţământ internaţională de succes, absolvită în fiecare an de o generaţie de experţi IT.

LINK Academy oferă beneficii semnificative care vă deschid porţile unei cariere de succes

Ajutor în alegerea ocupaţiilor IT – înainte de înscriere, toţi cei interesaţi pot opta pentru consultări şi asistenţă profesională în alegerea domeniului IT în concordanţă cu propriile ambiţii şi interese.

Portofoliul deja în timpul şcolarizării – în timpul şcolarizării, participanții îşi creează un portofoliu cu proiecte practice pe platforme precum Github (pentru programatori) şi Behance (pentru designeri), prezentându-şi astfel competenţele la potenţialii clienţi şi angajatori în cel mai bun mod posibil.

Experienţă de muncă reală – tot ceea ce au învăţat în timpul şcolarizării, participanții au posibilitatea să aplice în practică în cadrul Centrului IT Practice LINK Academy, unde pot vedea şi învăţa cum arată să fii angajat într-una din cele mai mari şi de succes companii.

Dovadă de experienţă – LINK Academy activează la un nivel înalt de parteneriate cu instituții și companii IT de top şi, ca atare, este singura instituţie din Balcani şi una dintre puţinele din Europa, care are autoritatea de a organiza formarea şi susţinerea examenelor finale pentru dobândirea certificatelor recunoscute la nivel global, emise de Oracle, Microsoft, Adobe, CompTIA, Cisco, ISTQB®, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN, CIM şi alţii.

Ajutor în găsirea unui loc de muncă – pe lângă transmiterea cunoştinţelor, LINK Academy formează profesionişti IT compleţi, cu sprijin suplimentar din partea experților pentru crearea CV-ului, pregătirea pentru interviuri şi conectarea cu companii din întreaga regiune.

Abilităţi de freelancing – datorită nevoii tot mai mari de astfel de profesii, la LINK Academy se învaţă şi cum să gestionaţi profilul vostru personal pe platformele de freelancing, precum şi cum să negociaţi cu clienţii.

Satisfacţie garantată 100% – pentru cursanţii care nu îşi găsesc un loc de muncă la 12 luni după finalizarea şcolarizării, LINK Academy le oferă gratuit posibilitatea de a se înscrie la unul dintre programele online disponibile.

Cum să vă înscrieţi?

La LINK Academy puteţi învăţa unul din cele mai atractive 6 domenii din industria IT , iar cursurile pot fi urmate tradiţional, în clase cu cel mai modern echipament din Bucureşti sau puteţi opta pentru varianta de distance learning, online, din orice oraş sau ţară.

În momentul de faţă este actual tocmai departamentul de programare Java, iar numărul de persoane care se pot înscrie este strict limitat. Cei care se înscriu imediat, au posibilitatea de a obţine o reducere de peste 30%, iar această ofertă este valabilă până la completarea locurilor alocate.