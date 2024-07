(P)Se lansează "ARTmania in context" ce aduce participanților la ARTmania performance-uri, colaborări culturale în spații de patrimoniu

Sibiu, iulie 2024 – Vinerea și sâmbăta aceasta vor oferi participanților la ARTmania Festival o serie de manifestări artistice inedite și de concerte reunite sub umbrela „ARTmania in Context”, un proiect a cărui lansare va avea loc sâmbătă, 27 iulie, în Piața Mare, înaintea show-ului KORN, fiind încununat duminică, 28 iulie, de o serie de concerte desfășurate într-un spațiu de patrimoniu.

„ARTmania in Context” este un nou proiect cultural ce pune accent pe fuziunea formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale din Sibiu.

Dialogul cultural, cooperarea internațională, explorarea noilor tehnologii, sustenabilitatea culturală, economică și socială a artei, exportul muzical, precum și valorizarea actelor culturale locale sunt domenii cheie abordate de proiect. Toate aceste aspecte urmăresc consolidarea comunității locale și menținerea culturii și a artei ca elemente unificatoare ale identității și trăsături emblematice ale orașului Sibiu.

„ARTmania in Context” va explora arta contextuală cu ajutorul unei echipe excepționale coordonată de directorul artistic Bobi Pricop, regizorul principal, și consolidată prin perspectivele scenei oferite de scenografa Oana Micu. Colaborarea lor aduce o experiență artistică deosebită și o viziune complexă asupra proiectului, contribuind la valorificarea artei și a creativității într-un mod captivant și inovator.

Adăugarea scriitorilor Paul Breazu și Cătălina Stanislav, împreună cu coregraful Filip Stoica, aduce o dimensiune suplimentară proiectului ARTmania in Context. Colaborarea lor în cadrul echipei consolidează experiența artistică și îmbogățește viziunea complexă a proiectului, promițând o abordare captivantă și inovatoare a artei contextuale.

De asemenea, implicarea lui Alexei Țurcan în crearea muzicii originale și editarea muzicală aduce o notă distinctivă proiectului, completând experiența artistică și consolidând atmosfera captivantă a evenimentelor ARTmania in Context. Prin contribuția fiecărui membru al echipei, proiectul se anunță a fi un mediu perfect echilibrat între creativitate, talent și inovație, cu rezultate memorabile pentru publicul implicat.

Conceptul de artă contextuală explorează relația dintre opera de artă și contextul în care aceasta este creată sau receptată, punând accentul pe influențele externe care contribuie la înțelegerea și interpretarea operei artistice. Această abordare este caracterizată de o conexiune directă între lucrarea de artă și mediul său înconjurător, evidențiind viziunea și intențiile artistului fără intermediari sau filtre.

Prin crearea unui cadru interactiv și inovator, „ARTmania in Context”, un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, își propune să creeze o experiență memorabilă pentru participanții la ARTmania, oferindu-le posibilitatea de a interacționa direct cu arta și de a se conecta cu viziunea artistică prezentată în cadrul festivalului.

Proiectul urmărește două fire narative cronologice

Primul fir narativ va putea fi experimentat de festivalieri chiar în Piața Mare din Sibiu, pe scena mare, sămbătă, 27 iulie, înainte de show-ul cunoscutei trupe americane Korn. Aici festivalierii vor avea parte de proiecții inedite special create pentru această ocazie cu ajutorul unei instalații multimedia și șansa de a urmări live un spectacol de dans contemporan inspirat de concertele rock găzduite de ARTmania.

“În cea de-a doua zi va fi lansat, printr-un show regizat de Bobi Pricop, un nou proiect adiacent festivalului, «ARTmania in Context» – o serie de intervenții artistice conexe care completează evenimentul principal prin expoziții, performance-uri, live-uri inedite, lansări de carte, talk-uri etc., activând diversele spații ale orașului și generând noi fluxuri culturale ale acestuia.

Această nouă dimensiune începe anul acesta, ca pregătire a ediției aniversare din 2025, prin performance-ul inedit desfășurat pe scena mare a festivalului chiar înaintea show-ului Korn, și va fi dezvoltată începând cu ediția de anul viitor.

Echipa coordonată de Bobi Pricop – din care fac parte Oana Micu (scenografie și art direction), Alexei Turcan (muzică), Cătălina Stanislav și Paul Breazu (scenariu), Filip Stoica (coregrafie), Nichita Teodorescu (lighting design), Philip Goron (percuție), Emitter (efecte vizuale), Iustin Surpanelu (imagine), Costi Simion și Florin Boicescu (video mapping și regie video), Bogdan Zamfir, Alexandru Snopovschi, Dima Roșca (dans, acrobație) – propune o reprezentare a ARTmania in Context printr-o intervenție care mixează tehnicile și suporturile multimedia și performance-ul contemporan, apelând ideea de comunitate deschisă și parcursul cultural al acesteia.

Artwork-ul pentru imaginea acestei noi componente, «ARTmania in Context», este realizat de artistul Dan Perjovschi”, explică regizorul Bobi Pricop.

Cel de-al doilea fir narativ, cel al muzicii și al colaborărilor interdisciplinare, va fi experimentat de participanții la cea de-a treia zi de festival (28 iulie) într-un spațiu de patrimoniu: la Casa Altemberger - Muzeul de Istorie, parte din Muzeul Naţional Brukenthal.

Această componentă, care va reuni muzica și colaborările interdisciplinare și va aduce în fața fanilor pe (a-z): Alternosfera (MD), REVOLTER (RO), Denorm (MD) și SPD (MD).

Prestaţia artistică, show-urile mereu explozive, energia debordantă şi numărul extrem de mare de fani prezenţi la concerte au făcut ca Alternosfera (MD) să devină un „etalon” pentru zona de rock alternativ de la noi din ţară. De-a lungul timpului, trupa a susţinut sute de concerte în România şi Republica Moldova, lansând până în prezent 6 albume și un EP. Alternosfera, un nume care nu mai are nevoie de prezentări, a fost fondată în 1998, fiind în primii ani un proiect muzical care și-a căutat tematica şi stilul, care a experimentat cu diverse instrumente, acumulând experienţă și înregistrându-și primele demo-uri.

Primul album, „Orasul 511” a fost lansat în mai 2005, denumirea sa provenind de la garajul nr. 511, unde formația își avea sala de repetiție, materialul incluzând și piesa „Wamintirile”, single ce a „invadat” posturile de radio și televiziunea din România. Doi ani mai târziu, Alternosfera a lansat „Visători cu plumb în ochi sau ultima scrisoare pentru femeia nordică”, album prin care trupa a pus punct perioadei romantismului liric în creația sa, lansând în toamna lui 2008 EP-ul „Flori din groapa Marianelor”. „Arhitectul din Babel” este cel de-al șaselea album al trupei, care a fost lansat în 2019 printr-un show de proporții la Romexpo, material ce include piese precum „Lucis”, „Fântânile” sau „Amanet”.

Călătoria creativă a continuat de-a lungul anilor aducând la lumină noi materiale de succes, precum „Arhitectul din Babel” (cel de-al șaselea album al trupei, lansat în 2019 printr-un show de proporții la Romexpo), proiectul „THEATROLL” (cu care formația a schimbat scena de festival și de club cu o scenă de teatru, unde luminile, decorul și costumele i-au ajutat să construiască, alături de public, un nou univers) sau precum Alternosfera Unplugged, primul turneu acustic din istoria formației.

Denorm (MD) are talentul de a-și conduce mereu ascultătorii într-o călătorie ce atinge profunzimi nebănuite, cu ajutorul reverb-urilor intense și a sintetizatoarelor epice îmbinate într-un echilibru intim. Muzica lor este descrisă drept mix surprinzător de vibrații synthwave/ retrowave cu coloană vertebrală din metal și abordări personale în tratarea unor teme legate de pierdere, durere și emoții umane.

Înființată în 2018 în Chișinău de Jin și Spaceman (Evgeny Bereckelea și Evgeny Oleinic), trupa și-a completat rapid echipa și au lansat primul set de piese înregistrate live, urmate de sesiuni live, spectacole și EP-uri. Clipurile muzicale Denorm includ adesea CGI și post-procesare, fiind realizate de membrii trupei, care au învățat aceste abilități pentru a putea transforma inspirația artistică în realitate la nivel de sunet, versuri și imagine.

Self Programmed Deaf sau S.P.D. (MD) este o trupă care nu se teme să combine trăsături din diferite genuri a muzicii grele cum ar fi groove metal, hardcore sau deathcore și să exploreze prin versuri teme profunde ce ating subiecte psihosociale complexe, care promovează simplitatea în atitudine, viziunile deschise și sinceritatea. Toate acestea se combină într-o prestație scenică sinceră și plină de energie care a permis trupei să evolueze de-a lungul anilor pe scena numeroaselor concerte și festivaluri din Moldova, Ucraina și România.

Revolter (RO) revine în line-up-ul festivalului la doar doi ani de când au urcat prima dată pe scena ARTmania. Lansată în 2015, când erau practic niște copii, formația, numită inițial Revolver, a reușit în scurt timp să compună propriile piese. Toți membri ei sunt din Sibiu și au multe lucruri în comun, precum skate-ul. Însă ceea ce-i leagă cu adevărat este pasiunea pentru muzica metal.

În ultimii 4 ani, trupa și-a format un public fidel prin susținerea a nu mai puțin de 31 de concerte, pe scenele celor mai importante festivaluri rock din țară sau în diverse spații de concerte din Sibiu, Timișoara, Brașov, București, Vâlcea, Bistrița, Craiova și Cluj. În toți acești ani de la apariția pe scena muzicală, membrii trupei au reușit cu succes să se maturizeze vizavi de instrumente și muzică în general, ajungând să se indentifice tot mai mult cu mesajul și cu riff-urile puternice din piesa "Revolter". Ceea ce a și dus la o decizie îndrăzneață: să își transforme numele în Revolter. Iar de aici "sky is the limit".

Despre ARTmania Festival:

ARTmania Festival, primul festival românesc care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment, reprezintă o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

Începând cu 2006, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Muzica este componenta de bază, dar reprezintă doar o parte din experiența pe care ARTmania Festival a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România și din străinătate.

Încă de la început, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală care să ofere publicului diverse evenimente și moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum concerte, expoziții, lansări de carte și proiecții de film.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România și una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiție de pe scena culturală regională, ARTmania și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneț și al unui ambient special: Piața Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experiența edițiilor anterioare, la care au concertat, între alții, Meshuggah, Porcupine Tree, Steven Wilson, Serj Tankian, Emperor, Devin Townsend, Dream Theater, Opeth, Wardruna, Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, Apocalyptica, HIM, Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall și Deine Lakaien.