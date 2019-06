Premieră în România: Cătălin Stoica aduce „Academia de Bine” la Digi FM

La Digi FM iunie este luna noutăților și a premierelor. De luni, 17 iunie 2019, echipei din Panduri i se alătură unul dintre cei mai cunoscuți mental coach, Cătălin Stoica. Realizatorul noii emisiuni marca Digi FM „Academia de bine” este specialist în dezvoltare personală și jurnalist.

„E o plăcere să fac parte dintr-o asemenea echipă, mai ales că mulți dintre membrii săi îmi sunt colegi pentru a doua oară în viață”, spune Cătălin. „În cei 20 de ani de radio și televiziune, ne-am tot intersectat frumos și în mod câștigător pentru fiecare dintre noi”.

Alături de echipa Digi FM, Cătălin Stoica aduce o premieră pentru media românească: prima emisiune radio de dezvoltare personală, profesională și antreprenorială din România. În fiecare seară de luni, timp de două ore, Cătălin propune un dialog cu ascultătorii și o mai bună înțelegere a fiecăruia.

„Vă invit în Academia de Bine, la un dialog super constructiv. Cu telefoane în direct. Vă propun tuturor o seară pe săptămână de dezvoltare personală. Nu vorbe goale, ci înțelegeri serioase ale mentalității de învingător. Ne vom conversa pe teme care chiar contează pentru fiecare dintre noi: imaginea de sine ca motor sau ca frână în calea succesului personal, secretele comunicării de calitate, persuasiune, transă hipnotică, motivație ca resursă zilnică, nevoi psihologice esențiale, inteligență emoțională, leadership înțeles pe bune... Vă asigur că Academia de Bine e singurul loc din FM în care vom atinge, cu efecte măsurabile, teme de mare interes. Pentru că dezvoltarea personală NU se face de la sine. Se face de la Tine! Și este imposibil să poți spune vreodată că ai investit PREA mult în propria persoană. Ca să știi!”, este mesajul de întâmpinare al lui Cătălin.

„Cred că radioul și televiziunea m-au ajutat foarte tare să-mi dezvolt abilitatea de a comunica eficient. Am început în Ploiești, la Radio Prahova, am continuat în București, atât la radio, cât și la televiziune, în zona de divertisment, după care am realizat că toți acești ani m-au pregătit pentru coaching, training și profiling. Sunt membru John Maxwell Team, cea mai mare organizație de leadership și dezvoltare personală, profesională și antreprenorială din lume. M-am dezvoltat direct cu profesori și mentori ca John Maxwell – declarat în ultimii patru ani, de revista americană Inc. Magazine, drept cel mai influent expert în leadership la nivel mondial, cu Paul Martinelli, Michael Roach, Christian Simpson, dr. Edwin Yager sau Richard Bandler”, mai spune noul coleg al echipei „atotștiutoare” Digi FM.