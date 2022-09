Regina Elisabeta a II-a, de la simbol, la mamă. Momente emoționante în studioul Digi24, alături de avocatul Casei Regale a României

Avocatul Casei Regale a României, Ioan-Luca Vlad, a fost prezent în studioul Digi24 în ziua funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a și a vorbit despre ce a însemnat suverana ca simbol în istorie, dar și ca mamă, bunică.

"Am văzut celebrarea unui simbol, simbolul reginei, chipul ei a fost cea mai reprodusă operă de artă. A fost persoana care a semnat pe actul de naștere al câtorva zeci de state independente.

A fost întruchiparea Constitutiei britanice, păstrătorul tradițiilor și valorilor britanice. Aceste lucruri ne vor rămâne perene în amintirea celei pe care am numit-o regină.

Dar în spatele acestora s-a aflat omul - Elisabeta, copila de 11 ani care și-a văzut unchiul abdicând și a știut că va fi într-o bună zi regină, a fost tânăra care și-a servit poporul ca mecanic în Al Doilea Război Mondial, a fost zâna încoronată care a dansat cu primul președinte al Africii post-coloniale arătând că rasele și popoarele sunt egale între ele.

A fost mătușa care le-a invitat pe Majestatatea Sa Margareta și Principesa Elena la ceai pentru a le oferi ceai, părjituri și sfaturi înțelepte.

A fost pentru Regele Charles, pentru sora și frații săi mama, cel mai important om de pe lume.

Și, ca orice om astăzi, și bun creștin, cu rituri creștinești, am condus-o noi, românii, cetățenii Londrei, poporul britanic și întreaga lume cu gândul, cu fapta și cu inima la locul său de odihnă veșnică. Cu toată inima așa cum a spus și ursulețul Paddington când l-a invitat la ceai - Thank you, ma'am! For everything", a fost mesajul emoționant transmis de Ioan-Luca Vlad.

