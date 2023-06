Astronomii au descoperit cele mai vechi molecule organice din univers. „Schimbă jocul. Nu ne aşteptam la aşa ceva”

Oameni de ştiinţă care folosesc telescopul spaţial James Webb (JWST) au identificat un nor de molecule organice complicate într-o galaxie la 12,3 miliarde de ani lumină distanţă - cea mai mare distanţă faţă de Pământ unde au fost detectate vreodată molecule de acest fel. Descoperirea, care a fost publicată pe 5 iunie în revista Nature, i-ar putea ajuta pe astronomi să prezinte o imagine mai clară a modului în care se dezvoltă galaxiile, potrivit livescience.com, citată de Agerpres.



"Nu ne aşteptam la aşa ceva", a declarat Joaquin Vieira, astronom la Universitatea Illinois Urbana-Champaign şi coautor al noului studiu, potrivit unui comunicat. "Detectarea acestor molecule organice complexe la o distanţă atât de mare schimbă jocul", a spus el.



Moleculele complexe în cauză se numesc hidrocarburi aromatice policiclice (HAP). Pe Pământ aceste molecule se găsesc în mod obişnuit în fumul cauzat de incendiile de vegetaţie. În spaţiu, ele ar putea avea un rol crucial în formarea stelelor. Oamenii de ştiinţă consideră că aceste molecule ar ajuta la reglarea temperaturii norilor de gaz din pepinierele stelare, gestionând astfel când şi unde se dezvoltă stelele, potrivit publicaţiei Nature.



Cercetătorii au detectat pentru prima dată galaxia numită SPT0418-47 în 2020, utilizând South Pole Telescope al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă. Masa îndepărtată de stele a fost vizibilă doar datorită unui "truc" al fizicii cunoscut sub numele de efect de lentilă gravitaţională.



Echipa a studiat această lumină, iar analiza lor iniţială a indicat că SPT0418-47 era bogată în elemente grele. Dar cercetătorii nu au putut observa bine componentele sale organice, care conţin carbon, folosind South Pole Telescope, care nu captează lungimea de undă potrivită a luminii.



Cu toate acestea, JWST poate observa exact intervalul infraroşu potrivit pentru a detecta moleculele HAP. În august, anul trecut, cercetătorii au observat o masă de molecule organice complexe.



"Peste tot unde vedem moleculele se formează stele", a declarat pentru Nature Justin Spilker, astronom la Universitatea Texas A&M şi coautor al studiului. Acest lucru susţine ipoteza că moleculele organice ajută la formarea stelelor.



Dar, în mod ciudat, au existat şi regiuni din galaxie care nu aveau nori HAP - iar echipa a observat stele formându-se şi în acele locuri. "Aceasta este partea pe care încă nu o înţelegem", a spus Spilker. Înţelegerea modului în care se formează stelele în aceste regiuni şi cum interacţionează cu moleculele organice va necesita studii suplimentare. "Această cercetare este doar primul pas", a explicat Joaquin Vieira.

