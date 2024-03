Misterioasa „lume a apei cu un ocean în clocot”: Astronomii au făcut o nouă descoperire în spaţiul cosmic

Astronomii au observat o planetă îndepărtată care ar putea fi acoperită în întregime de un ocean de apă adâncă, în cadrul unor descoperiri care fac să avanseze căutarea unor condiţii de locuire dincolo de Pământ, scrie The Guardian.

Observaţiile efectuate cu ajutorul telescopului spaţial James Webb (JWST) al NASA, au dezvăluit vapori de apă şi urme chimice de metan şi dioxid de carbon în atmosfera exoplanetei, care are o rază dublă faţă de cea a Pământului şi se află la o distanţă de aproximativ 70 de ani lumină. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Cambridge, acest amestec chimic este în concordanţă cu o lume cu apă, în care oceanul s-ar întinde pe întreaga suprafaţă, şi cu o atmosferă bogată în hidrogen, deşi aceştia nu au în vedere un peisaj marin primitor, scrie News.ro.

"Oceanul ar putea avea o temperatură de peste 100 de grade [Celsius] sau mai mult", a declarat profesorul Nikku Madhusudhan, care a condus analiza. La o presiune atmosferică ridicată, un ocean atât de fierbinte ar putea fi încă lichid, "dar nu este clar dacă ar fi locuibil", a adăugat el.

Această interpretare este susţinută într-o lucrare publicată în revista Astronomy and Astrophysics Letters, dar este contestată de o echipă canadiană care a făcut observaţii suplimentare ale aceleiaşi exoplanete, cunoscută sub numele de TOI-270 d. Aceştia au detectat aceleaşi substanţe chimice atmosferice, dar susţin că planeta ar fi prea fierbinte pentru a avea apă lichidă - posibil 4.000 C - şi că, în schimb, ar avea o suprafaţă stâncoasă acoperită de o atmosferă incredibil de densă de hidrogen şi vapori de apă.

Indiferent de punctul de vedere, aceste ultime observaţii arată că James Webb oferă informaţii uimitoare despre natura planetelor din afara sistemului nostru solar. Telescopul captează lumina stelară care a fost filtrată prin atmosferele planetelor care orbitează, pentru a oferi defalcări detaliate ale elementelor chimice prezente. Pe baza acestor informaţii, astronomii îşi pot face o imagine a condiţiilor de la suprafaţa unei planete şi a probabilităţii ca viaţa să poată supravieţui acolo.

Editor : A.P.