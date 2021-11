Constructorii auto recurg la soluții inovative pentru a face față crizei de semiconductori. Achiziţionarea cipurilor direct de la producător, reconfigurarea mașinilor sau producerea lor fără anumite componente care includ cipuri se numără printre soluțiile alese de producătorii. Însă, chiar și așa, producția are de suferit.

Deficitul de semiconductori, provocat de problemele de aprovizionare şi de creşterea cererii pentru electronicele de larg consum în timpul pandemiei, a lovit din plin industria auto. Din cauza lipsei de componente, milioane de vehicule nu au putut fi produse. Iar în condițiile în care problema durează mai mult decât se preconiza inițial, o serie de constructori au fost nevoiți să-și regândească strategiile de producție, potrivit Reuters.

Furnizorii de cipuri capătă o importanță strategică

În mod normal, constructorii auto cumpără componente de la o serie de mari furnizori, precum Bosh sau Continental, care la rândul lor iau de la furnizori, aflați mai departe pe lanțul de aprovizionare. Este însă o eroare să crezi că ai de ales între doi furnizori, spun reprezentanții companiei de consultanță McKensey, care adaugă că, de cele mai multe ori, ambii aveau cipuri produse la aceeași uzină.

Acest lucru se schimbă acum, spune directorul de achiziții al Daimler. Producătorul automobilelor Mercedes-Benz a pus la punct o linie de comunicare directă cu toți furnizorii de cipuri, inclusiv cu cei din Taiwan. La rândul său, și șeful Volkwagen spune că grupul a încheiat parteneriate strategice cu producătorii de semiconductori din Asia.

Analiștii arată că furnizorii de cipuri trebuie tratați diferit, nu la fel ca ceilalți furnizori, având în vedere importanța lor strategică pentru industria auto. În plus, producătorii auto trebuie să analizeze posibilitatea de a investi direct în producția de cipuri sau să încheie contracte pe perioade mai lungi de 18 luni.

Tesla și-a modificat softurile

Între timp, producătorii fac și ei eforturi pentru a face față crizei semiconductorilor. Directorul financiar al Traton, divizia de camioane a grupului Volkswagen, spune că experții companiei încearcă să facă unele modificări la placa de bază de pe sistemele de control.

Dacă modificăm software-ul, putem folosi mai puţini semiconductori, dar păstrăm aceleaşi funcţii. Uneori asta durează mai mult, pentru că autorităţile de reglementare intervin, dar sunt unele zone unde se pot face schimbări rapid, arată oficialul.

Și Daimler se bazează pe un nou design al unităților de control. În loc să folosească un anumit cip, unitățile sunt concepute pentru a lucra și cu alte modele de semiconductori, care pot fi utilizate în situații în care apar probleme cu livrările.

Iar Tesla este un model pentru constructorii care au adoptat această strategie. Compania americană a modificat softurile în doar trei luni, astfel încât mașinile sale să poată utiliza și cipuri care nu sunt atât de căutate pe piață, ceea ce i-a permis să facă față crizei mai bine decât alte mărci.

Modelele ieftine, livrate cu întârziere

Alţi producători, printre care și BMW, au ales să facă stocuri. Aceștia produc întregul automobil, cu execepția părții pentru care nu au cipuri, care este adăugată relativ ușor atunci când semiconductorii sunt disponibili. Există și varianta în care constructorii livrează mașina fără anumite componente, care sunt adăugate ulterior în service.

De asemenea, producătorii aleg să folosească cipurile pentru vehiculele mai scumpe sau cele electrice, care au o marjă de profit mai mare, în vreme ce pentru modelele mai ieftine clienții sunt nevoiți să aștepte luni de zile până să fie livrate.

Aceste strategii au început însă să-și arate limitele. Mai multe companii au fost nevoite să oprească producția din cauza lipsei componentelor.

Iar un exemplu este Marea Britanie, unde penuria de semiconductori și închiderea unor fabrici au făcut ca producția de mașini să coboare în octombrie la nivelul din 1956. Aproape 65 de mii de mașini au fost asamblate luna trecută, ceea ce duce producția din primele zece luni la 721 de mii de vehicule, în scădere față de perioada similară din 2020.

Astfel, este de așteptat ca producția auto a Marii Britanii din acest an să coboare sub pragul de un milion de unități, pentru al doilea an la rând. Experții spun că ar putea reveni la acest nivel în 2022, când se așteaptă la o îmbunătăție a livrărilor de cipuri.