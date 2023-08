Programul „Rabla”, sesiunea de toamnă. Fechet anunţă 222 de milioane de lei pentru Rabla Clasic şi 272 de milioane pentru Rabla Plus

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunţat alocarea a aproape 500 de milioane de lei pentru sesiunea de toamnă a programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, care încep pe 1 septembrie.

„România s-a angajat să scoată de pe străzile ţării noastre un sfert de milion de rable până în anul 2026, ne referim la acele maşini mai vechi de 15 ani, şi probabil că nu există loc mai potrivit în România să anunţ deschiderea sesiunii de toamnă a programului finanţat din AFM, Rabla şi Rabla Plus, decât aici, la centrul tehnologic Renault. La data de 1 septembrie vom deschide acest program. Vom aloca pentru Rabla Clasic un buget de 222 de milioane de lei, dintr-un total de 560 de milioane pentru acest an, la fel cum pentru Rabla Plus, finanţarea autoturismelor electrice, avem 272 de milioane de lei, dintr-un buget total de 780 de milioane”, a spus ministrul Mediului miercuri, în timpul unei vizite la Centrul Tehnic Titu al Grupului Renault, potrivit Agerpres.

El a adăugat că alocările pentru Rabla Plus vor fi din ce în ce mai mari.

„Rămânem în continuare cu una dintre cele mai mari alocări din Uniunea Europeană pentru achiziţia unui autoturism electric sau plug-in hybrid. În continuare ne menţinem viziunea Ministerului Mediului de a aloca sume din ce în ce mai mari de la Rabla Clasic către Rabla Plus”, a spus Mircea Fechet.

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, în urmă cu o zi, că organizează sesiune de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, în perioada 29 august - 12 septembrie 2023.

Conform unui comunicat al AFM, condiţiile de participare în Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, precum şi documentele pe care trebuie să le transmită solicitanţii producători/dealeri pot fi găsite în ghidurile de finanţare ale celor două programe, aprobate prin Ordinele nr. 784 şi 783/22 martie 2023, publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la secţiunile aferente programelor.

Listele producătorilor validaţi în cadrul celor două programe vor fi publicate pe site-ul AFM.

