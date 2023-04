Un Ford din 1914 a făcut senzație pe străzile din Iași. În toată lumea mai sunt doar 250 astfel de exemplare

O mașină veche de 100 de ani, unicat în România, a participat la o paradă în Iași. În întreaga lume mai sunt doar 250 de exemplare.

Gabriel Garlea, organizator eveniment: "Este un Ford din 1914, în proporție de 99% original, 1% neoriginal este această banchetă."

Mașina, o raritate, i-a cucerit pe toți cei care s-au apropiat de ea.

Gabriel Garlea: "În lume sunt maximum 250 de exemplare, în România este unicat."

La 100 de ani de la fabricare, mașina funcționează perfect. Valoarea ei este estimată la 100.000 de euro. Are spițe de lemn, 20 de cai putere și atinge o viteză de cel mult 70 de kilometri la oră. Mașina a trecut chiar și de inspecția RAR.

Gabriel Garlea: "Mașina este în România din 2015, dar am stat mult și ne-am gândit dacă să mergem la RAR, nu știam cum vom fi primiți."

Cele mai multe dintre cele 50 de bijuterii pe patru roți expuse la parada retro au fost fabricate începând cu anii 30 și până în 1989.

Gabriel Garlea: "Are 300 de cai. Interesant este că eu am cumpărat-o din SUA de la o fostă cântăreață de muzică country, Geoff Williams. Am descoperit că în service în SUA au făcut o modificare intenționată ca mașina să nu meargă cu viteză, din cauză că doamna aceasta abuza tare de pedala de accelerație."

Sebastian Peterca, proprietarul automobilului: "Este un MG TD, fabricat în 952, în Anglia. Aceste automobile erau asamblate manual, firma producând 800-1000 de modele pe an."

Cea mai ieftină mașină expusă la Iași costă 30.000 de euro.





Editor : G.M.