Ce sunt „sferele Dyson”, megastructurile pe care cercetătorii le caută în spațiu pentru a demonstra existența extratereștrilor

Care ar fi soluția supremă pentru problemele unei civilizații avansate? Recunoscutul fizician americano-britanic Freeman Dyson a venit cu ideea unei carapace formată din panouri solare care să înconjoare complet o stea și să capteze energia pe care o produce, scrie CNN. O echipă de cercetători a analizat 5 milioane de stele din Calea Lactee și a descoperit șapte candidate care ar putea avea sfere Dyson.

„Trebuie să ne așteptăm că, după câteva mii de ani de la intrarea în etapa de dezvoltare industrială, orice specie inteligentă s-ar găsi ocupând o biosferă artificială care înconjoară cu totul steaua mamă”, a scris Dyson într-un studiu din 1960 în care a explicat pentru prima oară conceptul.

Ideea lui Dyson, care era Profesor Emerit la Institutul de Studii Avansate din Princeton, New Jersey, nu era una întocmai originală. Sferele care înconjoară stele au apărut prima dată în romanul științifico-fantastic „Star Maker” scris de Olaf Stapledon în 1937.

Venind din partea unui intelectual despre care unii din comunitatea științifică spun că ar fi meritat un premiu Nobel la începutul carierei sale, conceptul s-a răspândit și megastructurile imaginate de omul de știință au devenit cunoscute sub denumirea de „sfere Dyson”, cu toate că fizicianul a explicat mai târziu că ele ar fi de fapt o „colecție împrăștiată sau un roi de obiecte care se învârt pe orbite independente în jurul stelei”.

În cercetarea lui, Dyson a explicat că sferele ar emite căldură reziduală detectată sub formă de radiație în infraroșu și a indicat că o metodă eficientă de a descoperi viața extraterestră ar fi căutarea acestui produs secundar al sferelor.

Totuși, el a precizat că radiația în infraroșu de una singură nu este un indicator al existenței inteligenței extraterestre și că una dintre cele mai mari motive pentru a căuta astfel de surse este că am putea descoperi noi tipuri de obiecte astronomice naturale.

„Oamenii de știință (la acea vreme) au fost în mare parte receptivi, nu la posibilitatea ca civilizațiile extraterestre să existe, dar că căldura reziduală ar fi un bun indicator al locurilor care trebuie investigate”, a spus George Dyson, autor, specialist în tehnologie și unul dintre cei șase copii ai lui Freeman Dyson.

„Ar fi mult mai rentabil să căutăm direct [forme de viață] inteligentă, dar tehnologia lor este singurul lucru pe care avem vreo șansă să o depistăm”, a spus și Dyson senior.

În căutarea sferelor Dyson în Calea Lactee

În anii '60, nu exista niciun mod de a căuta sfere Dyson în spațiu, dar în ultimul timp, mulți cercetători le-au căutat, inclusiv cei de la SETI Institute, o organizație nonprofit care are misiunea de a căuta forme de viață extraterestră, și cercetătorii de la Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab).

Acum, un nou studiu care a analizat 5 milioane de stele din Calea Lactee a arătat că există șapte candidate care ar putea avea sfere Dyson - o descoperire care a atras multe investigații și teorii alternative.

Autorii studiului publicat pe 6 mai în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society au căutat în mod special sfere Dyson sub forma radiației în infraroșu din apropierea stelelor, care nu a putut fi explicată în niciun alt mod.

Tehnologia și materia primă necesare pentru a construi astfel de structuri uriașe în spațiu depășesc cu mult capacitățile civilizației umane. Foto: Profimedia Images

„Până acum, avem șapte surse care știm că strălucesc în infraroșu, dar nu știm de ce, așa că ele ies în evidență”, a spus Matias Suazo, autorul principal al studiului și student la doctorat de la departamentul de fizică și astronomie de la Universitatea Uppsala din Suedia.

Suazo a avertizat că nu există nicio dovadă clară că cele șapte stele ar avea sfere Dyson în jurul lor.

„Este greu pentru noi să găsim o explicație pentru aceste surse pentru că nu avem destule date ca să demonstrăm care este cauza reală a strălucirii în infraroșu”, a mai spus Suazo. „Ar putea fi sfere Dyson pentru că ele se comportă așa cum prezic modelele noastre, dar ar putea fi și altceva.”

Energia captată de o sferă Dyson ar face posibilă călătoria interstelară și relocarea întregului sistem solar

Printre cauzele naturale care ar putea explica strălucirea în infraroșu se numără o aliniere nefericită în timpul observațiilor, având o galaxie în fundal peste care se suprapune o stea, coliziuni planetare care creează resturi sau faptul că stelele ar putea fi tinere și, astfel, sunt încă înconjurate de discurile cu resturi fierbinți din care se vor forma mai târziu noi planete.

Stelele scoase în evidență sunt toate pitici roșii, genul de stele cel mai des întâlnit în galaxia noastră. Ele sunt mai puțin strălucitoare și mai mici decât Soarele, ceea ce face ca orice observații suplimentare să fie mai dificile.

Nu se știe în acest moment dacă stelele în cauză au planete în jurul lor. Totuși, multe dintre miile de exoplanete descoperite de cercetători până acum se află pe orbită în jurul unor pitici roșii; aceste planete au mai multe șanse să poată susține viața, potrivit NASA.

Un alt studiu, care a fost publicat în luna martie și a folosit date din aceleași surse, a descoperit anomalii în infraroșu printre cele 5 milioane de stele din galaxia noastră.

„Avem 53 de candidate pentru anomalii care nu pot fi explicate bine, dar nu putem spune că toate sunt candidate pentru sferele Dyson pentru că nu ne-am uitat special la asta”, a spus Gabriella Contardo, cercetătoare de la Școala Internațională pentru Studii Avansate din Trieste, Italia, autorul principal al studiului.

Dacă sferele Dyson există, la ce ar putea fi folosite? „Dacă îți imaginezi că am avea la fel de multă energie cât produce Soarele în fiecare secundă, am putea face lucruri fără precedent”, a spus Suazo, care a explicat că sferele Dyson ar face posibilă călătoria interstelară și poate, chiar, mutarea întregului sistem solar într-o altă zonă a spațiului.

Tehnologia și materia primă necesare pentru a construi astfel de structuri uriașe depășesc cu mult capacitățile civilizației umane.

„Sunt atât de mari încât tot ceea ce avem pe Pământ nu ar fi destul să le construim”, a spus Suazo. „Freeman Dyson a spus că ar trebui să dezasamblăm planeta Jupiter - întreaga planetă pentru materia primă [necesară].”

