Cum să-ți ștergi contul de Facebook

Dacă vrei să renunți la Facebook, ai la dispoziție două procedee. Poți să-ți ștergi contul de Facebook sau poți să îl dezactivezi (închizi). Între cele două proceduri sunt câteva diferențe importante.

De ce să ștergi un cont de Facebook

Există mai multe motive pentru care cineva ar putea decide să-și închidă/șteargă/dezactiveze contul de Facebook:

Confidențialitate și securitate: Unele persoane aleg să-și închidă contul pentru a-și proteja informațiile personale și pentru a evita expunerea la riscuri de securitate online.

Disconfort cu politica platformei: Unele persoane pot fi nemulțumite de politicile sau practicile Facebook-ului în ceea ce privește confidențialitatea datelor, moderarea conținutului sau alte aspecte.

Dependență: Pentru unii, Facebook poate deveni o sursă de dependență sau poate consuma prea mult timp, afectând productivitatea sau relațiile personale offline.

Schimbarea preferințelor: Interesele și prioritățile unei persoane pot evolua în timp, iar Facebook-ul poate să nu mai fie o platformă care să le satisfacă nevoile sau să le reprezinte valorile.

Reducerea stresului: Pentru unii, utilizarea rețelelor de socializare poate fi stresantă din cauza presiunii sociale, comparației sociale sau a confruntării cu conținutul negativ.

Dorința de a se deconecta: Oamenii pot dori să se deconecteze pentru a-și recâștiga timpul liber, pentru a-și îmbunătăți sănătatea mentală sau pentru a-și reconecta relațiile offline.

Indiferent de motive, este important ca fiecare persoană să ia decizia care îi este cea mai potrivită pentru bunăstarea sa personală și să acționeze în consecință.

Dezactivare sau ștergere?

Există așadar două posibilități – dezactivarea sau închiderea contului, asimilabilă unei suspendări, și închiderea contului – operațiune definitivă după care nu mai este nimic de făcut.

Închiderea sau dezactivarea unui cont de Facebook

Atunci când îți închizi contul, acesta este doar o dezactivare temporarară. Informațiile tale, inclusiv profilul, fotografiile, postările și lista de prieteni, vor fi ascunse pentru ceilalți utilizatori, dar ele vor fi păstrate de Facebook. Poți reveni oricând și să-ți re-activezi contul doar conectându-te din nou.

Pentru a-ți dezactiva (temporar) contul de Facebook, urmează acești pași:

Conectează-te la contul tău de Facebook. Poți să folosești un browser web sau aplicația Facebook.

Apasă pe săgeata din colțul din dreapta sus al paginii pentru a deschide meniul.

Selectează “Settings & Privacy” (Setări și confidențialitate) din meniu.

Alege “Settings” (Setări).

În meniul din partea stângă, derulează în jos și selectează “Your Facebook Information” (Informațiile tale pe Facebook).

Apoi, alege “Deactivation and Deletion” (Dezactivare și ștergere).

În secțiunea “Deactivate Account” (Dezactivează contul), apasă pe “Deactivate Account” (Dezactivează contul).

Acum Facebook îți va cere să introduci parola pentru confirmare, pentru a fi sigur(ă) că nu altcineva vrea să șteragă contul.

După ce ai introdus parola, selectează un motiv pentru dezactivare (opțional) și apasă pe “Continue” (Continuă).

Apoi, confirmă dezactivarea contului apăsând din nou pe “Deactivate Account” (Dezactivează contul).

Pentru a șterge (definitiv) un cont de Facebook, urmează acești pași:

Conectează-te la contul pe care vrei să-l ștergi.

Apasă pe săgeata din colțul din dreapta sus al paginii.

Selectează “Settings & Privacy” (Setări și confidențialitate) din meni.

Alege “Settings” (Setări).

Pe partea stângă, selectează “Your Facebook Information” (Informațiile tale de pe Facebook).

Apoi, alege “Deactivation and Deletion” (Dezactivare și ștergere).

În secțiunea “Delete Your Account and Information” (Șterge contul și informațiile), apasă pe “Delete Account” (Șterge contul).





Editor : S.S.