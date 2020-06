NASA a lansat o nouă simulare care dezvăluie cum arată apusurile de soare pe alte planete și luni, inclusiv pe cele din sistemul nostru solar. Fiecare simulare se bazează pe date despre atmosfera planetei sau a lunii, potrivit agenției spațiale, care include include și apusurile de pe Pământ. Uranus, Marte, Titan și Venus se numără printre planetele și lunile prezentate în simulare.

Modelul pe computer care simulează apusurile de soare a fost creat de omul de știință Geronimo Villaneuva, a declarat agenția spațială. Simulările arată cum se vede trecerea treptată de la zi la noapte pe cerul acestor planete, din perspectiva cuiva care este localizat pe ele.

În unele cazuri, simulările includ o „aură” în jurul planetelor care reprezintă apariția luminii solare împrăștiate de particulele găsite în nori. Culorile variază în funcție de planetă. Uranus, de exemplu, are o culoare albastră mai strălucitoare în comparație cu nuanțele mai întunecate ale Pământului, în timp ce Marte are un aspect de culoare cafenie, care devine progresiv mai maro și Titan, o lună, are o nuanță de roșu-brun.

Redactor: Robert Kiss