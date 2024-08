Un robot subacvatic a descoperit forme „enigmatice” sub gheața din Antarctica. Sunt structuri uriașe nemaivăzute până acum

Oamenii de știință au descoperit forme nemaivăzute sub o banchiză plutitoare din Antarctica, în urma unei expediții pentru obținerea celei mai detaliate imagini a părții inferioare a unui ghețar - o misiune foarte importantă pentru înțelegerea procesului de creștere a nivelului apei oceanelor, potrivit The New York Times.

Imaginile făcute de un robot subacvatic conțin indicii despre felul în care banchizele se subțiază și au dezvăluit formațiuni de gheață nemaivăzute până acum, precum terase imense cu margini rotunjite și răsucite și proeminențe în formă de lacrimă. Unele dintre ele au sute de metri și par să fi fost sculptate de curenții marini turbulenți.

Cercetătorii au descris structurile drept „enigmatice”. „Nu puteam să îmi iau privirea de la ele”, a spus Anna Wahlin, un oceanograf de la Universitatea din Gothenburg, Suedia. „Nu aveam nicio idee că pot arăta în felul ăsta.”

Nu doar frumusețea acestor formațiuni este de interes pentru oamenii de știință: banchizele sunt marginile plutitoare ale ghețarilor și sunt critice pentru creșterea nivelului mării.

Unele dintre aceste structuri au sute de metri și par să fi fost sculptate de curenții marini turbulenți. Foto: Universitatea din Gothenburg

Banchizele blochează alunecarea ghețarilor în ocean. Pe măsură ce apa de sub gheață se încălzește tot mai mult, banchizele se topesc și slăbesc, făcând ca gheața să alunece încă și mai repede în ocean.

Noile imagini vin de sub Banchiza Dotson, care se află în Marea Amundsen din Antarctica de Vest. Dotson este mai stabilă decât alte banchize din regiune.

Wahlin și colegii ei au încercat inițial să cerceteze fundul ghețarului Thwaites, din apropiere, care se micșorează rapid. Oamenii de știință estimează că prăbușirea totală a ghețarului Thwaites va crește nivelul apei din oceane la nivel global cu peste jumătate de metru în următoarele câteva secole.

Descoperirile au fost publicate în revista Science Advances.

Formele ciudate descoperite sub banchiză sunt create de topirea neuniformă a gheții, pe măsură ce apa se mișcă odată cu rotirea Pământului pe partea inferioară a ghețarului. Foto: Universitatea din Gothenburg

„Pentru a înțelege ciclul gheții din Antarctica și felul în care gheața ajunge din continent în ocean, trebuie să înțelegem cum se topește în dedesubt, un proces care este la fel de important” ca procesul prin care gheața de pe uscat ajunge în ocean (velaj), potrivit lui Wahlin.

Studii precedente au arătat că dacă apa din oceane continuă să se încălzească, colapsul banchizei Dotson va fi inevitabil, potrivit Live Science.

Cercetătorii cred că formele ciudate descoperite sub banchiză sunt create de topirea neuniformă a gheții, pe măsură ce apa se mișcă odată cu rotirea Pământului pe partea inferioară a ghețarului.

Imaginile au fost făcute cu ajutorul unui robot subacvatic cu care cercetătorii au studiat partea inferioară a banchizei Dotson. Foto: Universitatea din Gothenburg

„Este nevoie de multă energie ca să topești gheața, așa că toată gheața din Antarctica este ca un stabilizator uriaș de temperatură și o parte importantă a sistemului climatic al Pământului”, a mai spus Wahlin.

„Dacă calota de gheață a Antarcticii ar ajunge în ocean într-un ritm crescut, ar putea influența creșterea nivelului mării, așa că dacă aflăm care sunt limitele inferioare și superioare, putem să limităm și creșterea nivelului mării pe viitor.”

