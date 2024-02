„Ghețarul Apocalipsei” se topește tot mai rapid. Efectele catastrofale ale dispariției acestui bloc de gheață de dimensiunile Floridei

„Ghețarul Apocalipsei”, un bloc de gheață masiv din Antarctica, de dimensiunile statului american Florida, provoacă temeri mari printre cercetătorii care-i studiaza topirea accelerată. Oamenii de știință au descoperit că ghețarul și-a început topirea accelerată în anii ’40 ai secolului trecut. Ghețarul a primit porecla din cauza faptului că topirea sa ar duce la consecințe absolut catastrofale pentru planetă, relatează CNN.

Ghețarul Thwaites se află în Antarctica de Vest, la Polul Sud al Pământului, și este cel mai mare bloc de gheață de pe Pământ, fiind de dimensiunile aproximative ale statului american Florida.

Cercetătorii știau despre el că pierde volum într-un ritm alarmant, însă nu aveau încă datele care să le confirme când a început această topire accelerată pentru că imaginile și datele oferite de sateliți erau doar începând din anii ’70.

Conform unui studiu publicat luni în jurnalul științific Proceedings of the National Academy of Sciences, există un răspuns la întrebarea legată de punctul de start al topirii ghețarului.

Prin analiza sedimentelor marine extrase de pe fundul oceanului, cercetătorii au descoperit că ghețarul a început să se topească semnificativ în anii 1940, cel mai probabil în urma acțiunii fenomenului El Nino.

De atunci, „Ghețarul Apocalipsei” nu și-a mai revenit și a continuat să piardă volum într-un ritm accelerat, o consecință dezastruoasă a schimbărilor climatice produse de activitatea industrială umană.

Situația ghețarului Thwaites va avea efecte globale catastrofale. Ghețarul deja contribuie la 4% din creșterea nivelului mărilor, în condițiile în care miliarde de tone de gheață sunt eliberate sub formă de apă în oceanul planetar.

Prăbușirea lui completă ar duce la creșterea nivelului mărilor cu aproximativ 60 de centimetri.

Nu doar atât, Thwaites este esențial pentru stabilitatea calotei glaciare din Antarctica de Vest. El acționează ca un „dop” care menține stabilă o uriașă cantitate de gheață din spate. Prăbușirea sa ar duce la pierderea stabilității calotei, aceasta la rândul ei având suficientă apă pentru a ridica nivelul mărilor cu trei metri, provocând inundații catastrofale la nivel global.

Un fenomen care se generalizează în Antarctica

Descoperirile din acest studiu sunt în acord cu alte cercetări asupra ghețarului Pine Island, un alt bloc de gheață masiv din Antarctica, despre care cercetătorii au aflat că și-a început topirea tot în anii 1940.

Julia Wellner, profesoară de geologie la Universitatea din Houston, una dintre autoarele studiului citat, spune că acest noi descoperir sunt semnificative pentru că arată că ce se întâmplă cu Thwaites nu este ceva specific cu un singur ghețar, cică face parte dintr-un fenomen mai mare generat de criza climatică.

Pentru a vedea ce s-a întâmplat cu „Ghețarul Apocalipsei” de-a lungul vieții sale din ultimii 12.000 de ani, cercetătorii au mers cu un vas „spărgător de gheață” pe marginile sale pentru a colecta sedimente din ocean, la diferite adâncimi.

Aceste sedimente au fost folosite pentru aproduce o cronologie a existenței ghețarului de-a lungul unor mii de ani. Prin scanarea și datarea sedimentelor, cercetătorii au reușit să afle când a început topirea semnificativă a gheții.

Pe baza acestor informații, cercetătorii au aflat că topirea lui Thwaites a intrat în rimt rapid după declanșarea unui fenomen El Nino puternic. Atunci, ghețarul se afla deja într-o fază de ușoară topire, însă încălzirea accelerată generată de El Nino l-a dus într-o stare și mai gravă.

Descoperirile sunt alarmante mai ales pentru că sugerează că odată ce astfel de fenomene sunt declanșate este foarte greu să fie oprite, spune James Smith, geolog marin la British Anatarctic Survey, unul dintre co-autori.

„Acești ghețari nu arată niciun semn că s-ar recupera, ceea ce reflectă foarte probabil influența crescândă a crizei climatice provocată de activitatea umană”, a mai spus el.

Editor : Adrian Dumitru