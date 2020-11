La GoTech World 2020: The new reality. Digi aduce oferte pentru clienții corporate și prezentări inedite în secțiunile tematice

Digi Business va prezenta la standul virtual gama de servicii și produse adaptate în totalitate nevoilor şi cerinţelor clienţilor, astfel încât aceștia să își dezvolte afacerile utilizând soluțiile integrate de comunicații pe care compania le oferă.

O primă ofertă pe care Digi Business o propune: 50% discount pentru clienții corporate, la portarea în rețeaua Digi Mobil. Utilizatorii care își portează numărul de telefon în rețeaua Digi Mobil și contractează unul sau mai multe abonamente “Digi Mobil Business Nelimitat” beneficiază de 50% reducere din valoarea abonamentului, timp de 6 luni.

Prețul integral al serviciului de telefonie și date mobile variază în funcție de numărul de abonamente contractate după cum urmează: 3,3 EUR + TVA (pentru 1-5 abonamente), 2,9 EUR + TVA (pentru 6-19 abonamente), 2,5 EUR + TVA (pentru mai mult de 20 de abonamente).

Abonamentele includ minute nelimitate în orice rețea națională fixă și mobilă, mii de minute internaționale în principalele rețele mobile din SUA, Canada, China și UE, trafic nelimitat de internet. Oferta este disponibilă până la data de 30 noiembrie 2020 și se aplică abonamentelor contractate pentru o perioadă de 24 de luni. Campania se derulează în magazinele Digi, dar și pe site-ul oficial al companiei unde utilizatorii pot solicita direct oferta, urmând ca un reprezentant de vânzări Digi Business să îi contacteze. Mai multe informații despre serviciile oferite de Digi Business sunt disponibile aici.

SERVICII PENTRU UN PLUS DE EFICIENȚĂ ÎN AFACERI

Digi prezintă la această ediție a GoTech World, noua aplicație pentru dispozitive mobile a Digi CarTracs, soluția de monitorizare, localizare și management a flotei de vehicule de companie. Aplicația poate fi descărcată din magazinele Google Play si App Store (Android si IOS), fiind disponibilă gratuit pentru clienții care au contractat deja serviciul Digi CarTracs.

O aplicație menită să ușureze gestionarea flotelor de la distanță este un instrument care aduce plus valoare oricărei afaceri. Aplicația Digi CarTracs oferă următoarele funcționalități: poziționarea pe hartă a mașinilor; urmărirea direcției de deplasare și a punctelor de staționare; identificarea mașinilor (accesul la identificarea unei mașini se poate oferi per persoană/departament), evidențierea timpilor de staționare și de conducere, informații despre viteza de deplasare, vizualizarea traseului pe hartă, raport sumar flotă, precum și vizualizare pe fiecare punct intermediar (locație, oră început staționare, durată staționare, oră final staționare, distanța de la ultima staționare, timpul de la ultima staționare, viteza medie și maximă de la ultima staționare, timpul de la start traseu, distanța de la start traseu). Este intuitivă și versatilă, acoperind nevoi diverse ale serviciilor de mobilitate din companii, distanțele parcurse, nivelul de uzură al fiecărui vehicul și al flotei în ansamblu, costurile generale cu flota și oportunitățile de optimizare ale acestora.

Reprezentanții diviziei Digi Business vor fi disponibili online la standul virtual pentru a veni în sprijinul vizitatorilor cu informații despre fiecare serviciu din portofoliul companiei care acoperă toate nevoile de conectivitate fixă sau mobilă.

CEL MAI ACCESIBIL PACHET 5G DE PE PIAȚĂ

Digi prezintă o ofertă specială și pentru pasionații de tehnologie care doresc să aibă acces imediat la cele mai revoluționare soluții și echipamente, cum ar fi tehnologia la standarde 5G. Proaspăt lansat la nivel mondial și european, telefonul moto g 5G a intrat și în portofoliul Digi, la prețul de 1.199 RON (cu TVA), și poate fi achiziționat și în rate Unicredit (24 de luni, 50 RON/ lună, zero lei avans), doar în magazinele Digi.

moto g 5G aduce trei beneficii utilizatorilor – conectivitatea ultra-rapidă 5G, o baterie puternică de 5.000 mAh, pentru o autonomie de peste două zile cu o singură încărcare, sistem triplu de camere. În prezent, oferta Digi de terminale compatibile 5G numără 13 modele de telefoane mobile sub brand-urile Huawei, Motorola, Samsung și Xiaomi.

Din iulie 2019, compania noastră a făcut posibil accesul utilizatorilor la cea mai avansată tehnologie a momentului, în domeniul comunicațiilor electronice mobile - tehnologia 5G, disponibilă în București și alte 12 orașe din țară, inclusiv pe litoral și pe Valea Prahovei.

PROFESIONIȘTII DIGI ÎMPĂRTĂȘESC EXPERIENȚELE LOR CU SPECIALIȘTII ȘI VIZITATORII GOTECH WORLD

Într-un an în care conectivitatea a fost cuvântul de ordine și internetul a fost principalul ”combustibil” al economiei, profesioniștii Digi vin să împărtășească din experiențele anului 2020 cu participanții la GoTech World.

Emanuel Popa, IP Engineering Director, va susține o prezentare despre Efectul Lockdown, în cadrul secțiunii IT Ops (11 noiembrie, 10:30 – 11:00) și va vorbi despre impactul pe care pandemia COVID-19 l-a avut asupra traficului de date în rețeaua Digi, dar și la nivel național. Emanuel Popa este licențiat în informatică economică în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a Academiei de Studii Economice din București și lucrează în cadrul Digi din anul 2000. Din 2010, coordonează Direcția IP Engineering, care înglobează activitățile Backbone, Managed Integrated Services Team (MIST) și Network Monitoring Center (NMC).

Cristian Ioniță, Product Owner DIGI.ro, va prezenta Comms & commerce: selling services over the web, în cadrul secțiunii Retail & E-Commerce (12 noiembrie, 14:00 – 14:30), evoluțiile din domeniul adopției digitale care a cunoscut doi ani de creștere accelerată, ce a funcționat în campaniile de comunicare digitală, cum au reacționat clienții la noul context și cum a modificat drastic acesta comportamentele de consum. Experiența profesională a lui Cristian cuprinde, anterior alăturării echipei Digi, 10 ani de activitate în retailul online și în media & entertainment (eMAG și ProTV).

Andrada Fiscutean, redactorul-șef al știrilor PROFM, radio care face parte din Grupul Digi, și jurnalist în domeniul științelor și tehnologiei va aduce pe scena Cybersecurity o poveste demnă de un film hollywood-ian – The Romanian students who hacked the world. The story of ED011 (12 noiembrie, 16:30 – 17:00). Cine s-ar fi gândit, în anii ‘90, că una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității informatice a unor organisme de notorietate planetară precum NASA sau armata americană ar fi putut veni de la un grup de studenți de la Politehnica din București? Andrada va spune povestea unor oameni care, cu extrem de puține resurse, au reușit să facă lucruri incredibile. Mulți dintre studenții din ED011 lucrează acum la companii din Silicon Valley sau din vestul Europei și au lucrat la stoparea multor atacuri informatice care s-au petrecut în ultimii ani. Andrada Fiscutean este colaborator al unor importante publicații științifice la nivel mondial (Nature, Ars Technica, Vice Motherboard, ZDNet, WIRED, CSO, The Outline, Computer Weekly, tech.eu) și a fost, anul trecut, Knight Science Journalism Fellow la Massachusetts Institute of Technology.

Ligia Munteanu, prezentatoarea emisiunii despre tehnologie, gadget-uri și inovație în IT&C, 2.0 Gadget, de la Digi24, va fi și anul acesta alături de organizatorii GoTech World în ipostaza de moderator al secțiunii IT Ops. Ligia s-a alăturat echipei Digi24 în 2016, ca prezentatoare a emisiunii Jurnal economic, al cărei amfitrion continuă să fie, iar din 2019 aduce în atenția publicului cele mai noi informații privind evoluția tehnologică, la emisiunea 2.0 Gadget. De altfel, în cadrul emisiunii se vor regăsi informații despre cele mai incitante prezentări și discursuri de la GoTech World 2020.