Succesul noului model de inteligență artificială al DeepSeek indică modul în care China ar putea obține în cele din urmă o descoperire tehnologică și mai mare în fața restricțiilor exporturilor din SUA: producerea propriilor cipuri de ultimă generație, scrie Bloomberg.

Pe măsură ce liderii tehnologiei și politicienii se minunează de capacitatea aparentă a DeepSeek de a construi un model inovator de inteligență artificială fără a cheltui la fel de mult ca rivalii din SUA, o dezvoltare care a zguduit piețele, luni, întrebarea este acum cum a reușit compania fondată în Hangzhou și ce înseamnă asta pentru eforturile americane de a rămâne în fața Chinei, în cursa tehnologiei.

Deși multe rămân neclare, cum ar fi cipurile exacte pe care DeepSeek le-a folosit și dacă are suficiente disponibile pentru a-și dezvolta în continuare modelele AI, succesul său evidențiază unele dintre avantajele cheie ale Chinei. Țara are un grup de ingineri software cu înaltă calificare, o piață internă vastă și sprijin guvernamental sub formă de subvenții, precum și finanțare pentru institutele de cercetare. De asemenea, are o necesitate presantă de a găsi o modalitate de a face mai multe cu mai puține resurse.

China are de recuperat la capitolul hardware, dar are avantajul resursei umane

„China are un avantaj evident în ceea ce privește talentul în IT, atât în ​​ceea ce privește numărul absolut, cât și costul forței de muncă”, a afirmat Liu Xu, cercetător la Institutul Național de Strategie al Universității Tsinghua, care ajută la conducerea revoluției AI al Chinei. „Cea mai mare resursă pentru China este cererea vastă a țării – ca una dintre cele mai populate națiuni din lume și ca un gigantic centru de producție.”

În multe privințe, DeepSeek este un exemplu de inginerie chinezească de înaltă calitate. De la WeChat a companiei Tencent Holdings Ltd. la TikTok a companiei ByteDance Ltd., dezvoltatorii chinezi au creat aplicații de vârf pentru consumatori, deschizând noi moduri de comunicare și comerț electronic pe parcurs. Modelul R1 al DeepSeek este acum setat să concureze cu produse similare ale OpenAI , Google de la Alphabet Inc. și Meta Platforms Inc.

China, totuși, încă are de recuperat la capitolul hardware - principalul obiectiv al controalelor exporturilor din SUA în ultimii ani. SUA au interzis Chinei să cumpere cele mai avansate cipuri AI de la Nvidia Corp. și Advanced Micro Devices Inc. De asemenea, au blocat guvernul președintelui Xi Jinping să obțină mașinile de litografiere ultravioletă extremă (EUV) ale ASML Holding NV , care sunt esențiale pentru producerea cipuri high-end.

Președintele Xi Jinping a investit miliarde de dolari pentru a face o descoperire în domeniul semiconductorilor avansati, parte a eforturilor sale mai ample Made in China 2025 de a face națiunea un lider în tehnologiile emergente.

Cercetările realizate de Bloomberg Economics și Bloomberg Intelligence arată că efortul mai larg a fost în mare parte un succes, împingând priceperea de producție a Chinei la culmi istorice, pe măsură ce națiunea devine dominantă în producerea de bunuri precum vehicule electrice, baterii și panouri solare.

Eforturile SUA de a stăpâni impulsul de supremație a tehnologiei chineze slăbesc.

Progrese în producerea de cipuri AI, dar nu în ritmul necesar

Deși companii chineze precum Huawei Technologies Co. au făcut progrese în producerea de cipuri AI, aceste componente sunt mai puțin puternice decât cele produse de Nvidia. Iar lipsa accesului la cipuri de ultimă generație, în special după ce administrația Biden a înăsprit controalele comerciale, reprezintă încă un obstacol major în calea dezvoltării Chinei.

În 2023, Huawei a introdus un smartphone cu un cip de 7 nanometri , ceea ce SUA credeau că nu era fezabil ca firmele chineze să producă cu o tehnologie de fabricare a cipurilor mai puțin avansată. Cu toate acestea, deși acel telefon a fost salutat ca o descoperire, de atunci firma s-a străduit să facă progrese către cipurile de 5 nm, în timp ce rivali precum Apple Inc. și Samsung Electronics Co. au trecut la 3nm.

Rămâne incert dacă DeepSeek, care și-a lansat noul model exact în momentul în care a fost inaugurat Donald Trump, va putea continua să acceseze cipurile high-end care au condus la produsul său actual. Liang Wenfeng, fondatorul companiei în vârstă de 40 de ani, a citat controalele exporturilor din SUA drept o piedică în calea creșterii viitoare a companiei.

Luni, președintele Donald Trump a spus că lansarea programului R1 al DeepSeek „ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru industriile noastre că trebuie să fim concentrați asupra concurenței pentru a câștiga”. De asemenea, el a lăudat modelul ca fiind o „dezvoltare pozitivă” care ar putea permite progrese mai puțin costisitoare ale AI la nivel global.

Fără resursă umană calificată, America nu poate fi capitala mondială a AI

În timp ce progresul DeepSeek este pozitiv pentru tranziția economică a Chinei, de la proprietăți la factorii de creștere a tehnologiei înalte, ar putea, de asemenea, să-i încurajeze pe legislatorii americani să-și dubleze eforturile pentru a opri națiunea să obțină cea mai avansată tehnologie. Aceleași preocupări privind securitatea datelor care i-au determinat pe legiuitori să ia măsuri împotriva TikTok pot duce, de asemenea, la acțiuni similare împotriva DeepSeek.

Michelle Giuda, director executiv la Institutul Krach pentru Diplomație Tehnologică din Purdue, a declarat pentru Bloomberg TV că este esențial ca SUA să mențină „o apărare cu adevărat puternică” cu controale mai stricte la export. În același timp, a adăugat ea, SUA trebuie să ajungă din urmă China în producerea de ingineri talentați, dacă vor să rămână în frunte în cursa tehnologiei.

„Este o schimbare în sensul că tot ce ar trebui să facem este să dublăm eforturile americane de a ne mișca mai repede, mai inteligent și poate mai ieftin în ceea ce privește modul în care inovăm în inteligența artificială”, a spus ea, adăugând că China a avut de peste două ori mai mulți ingineri absolvenți decât SUA în 2020. „Dacă nu avem ingineri pentru a construi și proiecta centrele de date, pentru a proiecta AI mai avansate, nu vom putea fi capitala mondială a AI.”

Deocamdată, se pare că China rămâne cu câteva generații în urmă în ceea ce privește echipamentele de fabricare a cipurilor. Beijingul a sfătuit recent organizațiile legate de stat să folosească o nouă mașină de litografiere Made în China, cu o rezoluție de 65 nm sau mai bună, departe de rezoluția de 8 nm a celor mai eficiente mașini ASML. Totuși, China a publicat recent o cerere de brevet de la Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. , cunoscută sub numele de SMEE, pentru o mașină de litografiere EUV - care, dacă ar ieși pe piață, ar fi singura din lume care va concura cu cele produse de ASML.

După revelația DeepSeek, China a arătat că are potențialul de a continua să surprindă lumea cu descoperiri și mai mari.

„O grămadă de tineri talentați de 22 de ani, fără acces la cele mai bune cipuri din lume, fără acces la cipuri Nvidia, par să fi creat ceva care este chiar mai bun decât au făcut chiar și cele mai bune companii din lumea occidentală”, a declarat Tony Haymet , reprezentantul guvernului australian în ceea ce privește tehnologia.

